UGT asegura que la bajada del desempleo sigue marcada por la estacionalidad y la "elevada temporalidad"

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, atiende a los medios - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Extremadura ha valorado la bajada del paro en Extremadura el pasado mes de mayo en 1.328 personas, hasta situarse en 61.540 personas desempleadas, pero ha advertido de que este descenso responde a una bajada estacional habitual en este mes y ha alertado de la "elevada temporalidad", la corta duración de los contratos y la falta del Plan de Empleo de Extremadura 2026-2027.

Por ello, el sindicato ha reclamado controlar el contrato a tiempo parcial y abordar la reforma del régimen de despido para evitar los "posibles despidos fraudulentos".

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha recordado que mayo suele ser un mes favorable para el empleo, aunque ha advertido de que "el descenso es inferior al del mismo mes de los últimos años". Por ello, ha afirmado que no se está "ante nada nuevo, sino ante una bajada de paro habitual en los meses centrales del año".

SECTORES DINÁMICOS

El paro ha bajado especialmente en el sector servicios, con 1.068 personas desempleadas menos, y en la agricultura, con 202 menos. También ha descendido en la industria y en la construcción, en ambos casos con 77 personas desempleadas menos, mientras que ha aumentado en el colectivo sin empleo anterior, con 96 personas más en paro, ha informado UGT Extremadura en nota de prensa.

Por actividades económicas, las principales bajadas se han registrado en la administración pública (-383), el comercio (-232) y la hostelería (-123), actividades que "vuelven a mostrar dinamismo, pero también una fuerte vinculación con empleos de menor estabilidad".

En cuanto al empleo, la afiliación media a la Seguridad Social ha crecido en mayo en 4.941 personas, hasta alcanzar un total de 424.302 afiliaciones en Extremadura.

En términos interanuales, la afiliación ha aumentado un 1,77 por ciento, un crecimiento inferior al registrado en el conjunto del país, donde el incremento se sitúa en el 2,54 por ciento.

UGT Extremadura ha considerado positivo que la región siga generando empleo, pero ha insistido en que la mejora debe consolidarse con "medidas estructurales" que corrijan la precariedad y permitan avanzar hacia un mercado laboral "más estable y de mayor calidad".

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