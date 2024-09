UGT y CCOO en Extremadura piden a la patronal que se siente a negociar la reducción de la jornada laboral

BADAJOZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Extremadura se han concentrado este jueves, 26 de septiembre, ante la sede de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx), en Badajoz, para reclamar a la patronal que se siente a negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025.

Acompañada de una pancarta en la que se podía leer: 'Por la reducción del tiempo de trabajo. 37,5 horas' y de gritos como "esta patronal no quiere negociar" o "reducción de la jornada laboral", esta protesta enmarcada en la movilización de ambos sindicatos a nivel nacional, que ha sido secundada por unas 150 personas y que ha estado encabezada por las secretarias generales de UGT Extremadura, Patro Sánchez, y de CCOO, Encarna Chacón.

En declaraciones a los medios, Patro Sánchez ha explicado que se concentran este jueves en Badajoz y en toda España para exigir a la patronal que "de una vez por todas se siente a negociar" y que "se deje de enredar" ante la negociación para reducir la jornada laboral en la que "realmente no ha hecho ninguna propuesta".

"Lo fundamental es la reducción de la jornada laboral, que deje de hacer una política obstruccionista y alarmista con la reducción de la jornada laboral, que se sienten en la mesa, que negocien", ha recalcado, para reclamar que quieren negociar, así como dicha disminución de las horas de trabajo "con los empresarios también evidentemente".

Y es que, para la dirigente de UGT Extremadura, "está claro que es fundamental cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores" para que haya una reducción "legal", "eficiente" y en aquellos centros de trabajo donde no hay representación sindical y donde la negociación colectiva "es bastante más complicada", en aras de que se pueda llevar a efecto.

"Exigir a la patronal que se siente, que negocie, que haga propuestas serias y que se deje de enredarnos con otro tipo de propuestas absurdas que está haciendo. Negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ya", ha señalado Sánchez, que en relación a Extremadura ha recordado que la mayoría de los convenios que están firmados contemplan unas 38,4 horas semanales, por lo que "ya hay una reducción" respecto a las 40 horas semanales.

No obstante, "todavía quedan fundamentalmente" las pequeñas y medianas empresas o las micropymes donde "realmente no hay una negociación mediante convenio colectivo" y "ahí es donde tenemos el problema real". "Por tanto son muchos los trabajadores afectados y lo que realmente queremos es que esos trabajadores estén protegidos", ha dicho a la par que ha reclamado que se cambie el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, y que se haga "por ley" dado que, en caso contrario, "va a haber muchos sitios donde no se haga".

"NO MÁS MENTIRAS"

Desde CCOO en Extremadura, Encarna Chacón ha espetado "no más mentiras, no más miedo, se puede y se debe reducir la jornada laboral", tras lo que ha incidido en que se llevan más de 40 años con esa jornada por ley de 40 horas semanales, y en que "es el momento" y los empresarios "están ganando dinero a espuertas y, además, están defraudando a la Seguridad Social y a los propios trabajadores con esas cientos de miles de horas extraordinarias que se están haciendo y no se pagan ni a los trabajadores, ni a la Seguridad Social".

"Basta ya de engañar, basta ya de mentir, sean corresponsables", ha subrayado Chacón, para quien "hay que repartir ese beneficio que están haciendo las propias empresas con los trabajadores", lo cual "significa" reducir la jornada laboral que, a su vez, supone poder conciliar mejor, tener una mejor salud laboral y también incentivar la economía.

"Por lo tanto, es el momento de que los empresarios hagan ese gesto de responsabilidad, no se queden refugiados en el siglo pasado, y que actúen dentro de la modernidad que le estamos exigiendo la ciudadanía en general", ha continuado, para insistir en que "nadie entiende que se estén llevando dinero por todos lados", que "engañen a la clase trabajadora" y que "encima no posibiliten un acuerdo que beneficiaría a la mayoría social de este país y de esta región".

Por todo ello, ha exigido responsabilidad a los empresarios para que termine la negociación que "empezaron" y ha advertido que, "al final" y si eso no se produce, la clase política de este país "tendrá que decir a dónde está mirando, si para la ciudadanía, para la clase trabajadora, para el reparto de los beneficios", o si "está mirando siempre para los mismos, los que tienen, a los que se les dan más incentivos, y los que, en definitiva, están defraudando con sus actitudes", cuando, como ha reiterado, se están dando horas extras "y no se están pagando".

Para Chacón, "es el momento de decir la verdad y sin miedo, no se va a destruir empleo, todo lo contrario" puesto que, si se incentiva la economía, se genera mayor empleo, y "es el momento de que los empresarios den la cara, pero realmente dentro del sistema democrático que estamos viviendo, no a su aire como lo están haciendo en este momento".