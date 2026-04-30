UGT y CCOO llaman a una "participación masiva" este Primero de Mayo como respuesta a las políticas de ultraderecha

Las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y María Berrocal, respectivamente, presentan la manifestación del Primero de Mayo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura han llamado a una "participación masiva" este Primero de Mayo como respuesta a las políticas de ultraderecha y en defensa de los derechos laborales y sociales.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salario, vivienda y democracia', la manifestación central en Extremadura partirá a las 12,00 horas de este jueves, 1 de mayo, desde la rotonda del Puente Lusitania en Mérida.

Las secretarias generales de UGT y CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y María Berrocal, respectivamente, han presentado en rueda de prensa esta movilización contra el deterioro de los derechos sociales y a favor de un sueldo, un trabajo y una vivienda "digna".

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