UGT Extremadura pide un refuerzo de las políticas de empleo ante la mayor subida del paro en octubre desde 2021

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, en una foto de archivo. - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Extremadura ha reclamado un refuerzo de las políticas de empleo tras conocer los datos del paro registrados en octubre, que dejan 1.235 desempleados más, un incremento mensual del 2%, y elevan el total regional a 63.042.

Se trata, por tanto, del tercer mes consecutivo de aumento del desempleo y la mayor subida en un mes de octubre desde 2021, con un incremento que casi triplica el registrado en el mismo mes del año pasado, destaca el sindicato en nota de prensa.

"La valoración del empleo de octubre es negativa", ha señalado el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo Pereiro, quien advierte de que el balance empeora al analizar la afiliación a la Seguridad Social.

De este modo, la región pierde 1.041 afiliaciones medias respecto a septiembre, un descenso del 0,21% que contrasta con el crecimiento del 0,83% en el conjunto de España. En los dos últimos meses, la caída acumulada se acerca a las 6.000 afiliaciones.

Aunque el paro registrado se reduce en 2.578 personas respecto a octubre de 2025, un 3,93%, UGT considera que esta evolución interanual "no debe ocultar el deterioro de los últimos meses". Además, Extremadura sigue "a la cola" de las comunidades autónomas en crecimiento interanual de la afiliación, con un avance del 1,11%, frente al 3,59% estatal.

El sector servicios concentra el mayor aumento del desempleo, con 781 personas más, seguido de quienes no tenían empleo anterior (+199), la agricultura (+187) y la industria (+73). La construcción es el único sector en el que desciende el paro, aunque lo hace en solo cinco personas.

Morcillo ha llamado la atención sobre la existencia de 4.161 personas inscritas como desempleadas en este sector, mientras las organizaciones empresariales señalan "dificultades" para encontrar mano de obra.

BRECHAS PERSISTENTES

La desigualdad de género y la edad siguen marcando el desempleo extremeño, según UGT. En octubre, el paro aumenta en 735 mujeres y 500 hombres, y las mujeres representan ya el 64,24% del total de personas desempleadas.

Por edades, destaca el incremento entre menores de 25 años, con 615 personas más, un 12,3%. Al mismo tiempo, las personas mayores de 55 años suman 22.088 y suponen el 35,04% del paro regional. A ello se añade que el 42,4% de las personas desempleadas son de larga duración.

Para UGT, estos datos "confirman la necesidad de orientar las políticas activas de empleo hacia los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral".

Morcillo ha explicado que las propuestas sindicales en la negociación del plan de empleo se centran precisamente en mejorar la empleabilidad de estos grupos, cuyas "dificultades" se repiten tanto en el paro registrado como en la Encuesta de Población Activa.

En este contexto, el sindicato muestra su "preocupación" por la reducción del 0,8% en las políticas de empleo prevista en el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura para 2027.

Asimismo, UGT reclama servicios públicos de empleo con más recursos y personal de orientación, capaces de ofrecer "una atención personalizada y de responder a las necesidades de quienes encuentran más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo".

CONTRATACIÓN PRECARIA

La contratación refleja también, según UGT, las "debilidades" del mercado laboral regional. En octubre se registraron 36.635 contratos, un 10,89% menos que un año antes. De ellos, 11.998 fueron indefinidos, el 32,75% del total, mientras que el 25,97% de la contratación fue a tiempo parcial. El 41,4% de los contratos tuvo una duración inferior a un mes.

UGT insiste en este sentido en "combatir la parcialidad no deseada y la insuficiencia de horas de trabajo", que, añade, contribuyen a la "pobreza laboral".

HUELGA GENERAL

El sindicato reclama "empleo estable, de calidad y con salarios suficientes" para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del coste de la vida y de la vivienda.

Por ello, llama a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre, en defensa de salarios dignos y del acceso a una vivienda asequible.

Morcillo confía en que noviembre, un mes habitualmente favorable para el empleo en Extremadura, permita reducir el paro, pero insiste en la necesidad de actuar sobre los "problemas estructurales que los datos vuelven a poner de manifiesto".