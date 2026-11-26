UGT y Fundación Triángulo firman un convenio para combatir la discriminación LGTBI en el trabajo - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, (EUROPA PRESS)

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, han firmado este jueves un convenio de colaboración para prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y reforzar la protección de las personas LGTBI en los centros de trabajo.

El acuerdo da continuidad al trabajo conjunto de ambas entidades y prevé el desarrollo de cursos, campañas de sensibilización, materiales divulgativos y protocolos de actuación.

Patrocinio Sánchez ha explicado que UGT Extremadura exige incorporar medidas de igualdad y no discriminación LGTBI en las mesas de negociación colectiva.

Además, ha recordado que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben contar con medidas planificadas y negociadas, incluido un protocolo frente al acoso y la violencia.

En este sentido, la secretaria general ha reconocido que la negociación está resultando "compleja", pero ha asegurado que no por ello se va a cejar en el empeño.

La responsable sindical ha destacado que, desde la constitución hace un año del Área LGTBI de UGT Extremadura, coordinada por Luis Javier Mellado, el sindicato ha intensificado su labor en los centros de trabajo.

Como ejemplo de ello, en septiembre puso en marcha en Mérida el programa Trabajo con Orgullo Extremadura, con formación para delegados sindicales y una programación que incluye Badajoz, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Don Benito y Zafra y que se centran en qué medidas deben incorporarse a los convenios y cómo negociarlas.

Sánchez ha agradecido a Fundación Triángulo su trayectoria en defensa de los derechos LGTBI y ha destacado la importancia de sumar esfuerzos para "combatir los mensajes de odio".

También ha expresado la disposición del sindicato a colaborar con la fundación en la elaboración de protocolos, la formación y la sensibilización, ha destacado UGT Extremadura en nota de prensa.

BARRERAS EN EL EMPLEO

Por su parte, Silvia Tostado ha señalado que el convenio formaliza una colaboración que ambas organizaciones ya mantenían y ha defendido que "las alianzas son necesarias".

La presidenta de Fundación Triángulo ha advertido de las dificultades de acceso al empleo de las personas trans, especialmente de las mujeres, y de la hostilidad que todavía se da en algunos entornos laborales, sobre todo en sectores muy masculinizados.

"Se siguen negando puestos de trabajo por una expresión de género determinada", ha asegurado Tostado. La presidenta ha explicado que la Fundación Triángulo atiende a personas que piden asesoramiento o acompañamiento por situaciones de discriminación en sus centros de trabajo y ha reclamado que la formación sobre diversidad llegue también al conjunto de las plantillas.

Durante la rueda de prensa, Tostado ha concretado que UGT Extremadura pondrá sus recursos de asesoramiento jurídico a disposición de la fundación en casos de posibles despidos discriminatorios por orientación sexual o identidad de género que ésta atienda.

Por su parte, Fundación Triángulo aportará asesoramiento especializado y materiales para la formación y para la elaboración de medidas de diversidad en los convenios colectivos y en las empresas. Una comisión integrada por dos representantes de cada entidad hará el seguimiento del acuerdo.