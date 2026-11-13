UGT reclama subir el SMI al menos un 7% en 2027 ante "la pérdida de poder adquisitivo" en Extremadura

Productos frescos en un mercado. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Extremadura ha reclamado desbloquear la aprobación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al menos un 7% en 2027 a fin de "frenar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras".

El sindicato se ha mostrado así tras conocer este viernes los datos del IPC de octubre, que sitúan la inflación interanual en Extremadura en el 5,1%, frente a un incremento salarial del 3,0% pactado en convenio hasta el mismo mes, una diferencia "de más de dos puntos porcentuales que evidencia la insuficiencia de las subidas salariales para afrontar el encarecimiento de la vida".

"Los precios aumentaron en octubre un 0,7% en Extremadura, una décima más que en el conjunto nacional, donde la subida mensual fue del 0,6%. Aunque la inflación interanual extremeña se moderó dos décimas respecto a septiembre, continúa siendo la quinta más alta entre las comunidades autónomas y supera en dos décimas la media nacional, situada en el 4,9%", ha explicado UGT.

Así, la organización sindical ha afirmado que la pérdida de capacidad de compra "se está acumulando". "Extremadura encadena tres meses consecutivos en los que los incrementos de los sueldos quedan por debajo de la inflación", de manera que la evolución de los precios "ha absorbido las mejoras salariales" y "mantiene la presión sobre las economías familiares".

Entre los principales aumentos mensuales, destacan el vestido y el calzado, con una subida del 7,7%, vinculada al inicio de la temporada de otoño-invierno; la vivienda, que se encareció un 1,4% por el aumento de los precios de la electricidad y el gas; y los alimentos, que registraron un incremento del 1,3%.

Por el contrario, los transportes bajaron un 0,3%, favorecidos por la rebaja de impuestos a la gasolina, que desde el 1 de octubre es de 0,20 euros por litro, la misma que se aplica al gasóleo.

Para UGT Extremadura, la energía sigue siendo "el principal foco de tensión" en los precios, pese a la moderación de la gasolina. A ello se suma, el encarecimiento de los alimentos sin elaborar, que "erosiona de manera directa el poder de compra de los hogares extremeños y afecta especialmente a quienes tienen menos renta", ha lamentado el sindicato.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, se mantiene en el 3,1%, el mismo nivel de septiembre. Para el sindicato, este dato confirma que el encarecimiento energético se ha ido trasladando al resto de la cesta de la compra, aunque todavía "de forma moderada".

RECUPERAR PODER ADQUISITIVO

Ante esta situación, UGT Extremadura considera necesario actuar "en dos frentes". Por una parte, ha exigido a la patronal que "desbloquee" la aprobación del VI AENC, con un acuerdo que "garantice incrementos salariales superiores" a la inflación para recuperar el poder adquisitivo "perdido" y protegerlo en los próximos años. El acuerdo debe incorporar, además, mecanismos de revisión salarial ante posibles repuntes de los precios.

Por otra parte, el sindicato ha reclamado una subida del SMI de al menos el 7% para 2027, de manera que las 70.000 personas que lo perciben en Extremadura "no sigan perdiendo capacidad de compra". UGT ha insistido en que las mejoras salariales deben permitir cerrar la brecha con los precios y recuperar el terreno perdido.