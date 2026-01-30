UGT señala que el acuerdo con la Diputación de Badajoz supone un "avance sustancial" en las condiciones laborales

La Diputación de Badajoz y los sindicatos firman el acuerdo - UGT SP

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT señala que el Acuerdo Marco de Cooperación y Mejora del Empleo Público Provincial junto a la Diputación de Badajoz y el resto de organizaciones sindicales con representación supone un "hito" en la "modernización" de esta administración y un "avance sustancial" en la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Un acuerdo que es "fruto del diálogo social" y responde a la necesidad de adaptar la diputación a los "desafíos actuales", como el relevo generacional, la transformación digital, la mejora organizativa y el fortalecimiento de los servicios públicos prestados a los municipios de la provincia.

En materia de empleo y carrera profesional, el acuerdo introduce compromisos que UGT venía reclamando "desde hace años". Así, se abren procesos de funcionarización voluntaria del personal laboral fijo, garantizando los derechos adquiridos y evitando cualquier pérdida de categoría o de retribución.

También se impulsa la promoción interna y la promoción cruzada, mediante convocatorias periódicas que permitan el desarrollo de "trayectorias profesionales reales" dentro de la institución. Asimismo, se evaluará la situación actual de los mandos intermedios y de las jefaturas de negociado, con el fin de avanzar hacia una estructura "más justa y coherente".

UGT valora especialmente la apuesta por una administración "moderna y más adaptada a las nuevas realidades sociales". Entre las medidas acordadas se incluye un nuevo reglamento de teletrabajo, que contará con convocatorias abiertas y permanentes, consolidando esta modalidad como una herramienta estable de conciliación y eficiencia.

Además, se actualizarán las normas internas para agilizar y dotar de mayor transparencia a los procesos de provisión, a las bolsas de trabajo y a los procesos selectivos, junto a una mejora en la regulación de los tribunales de selección, reforzando su objetividad, la formación de sus miembros y las garantías jurídicas del procedimiento.

El acuerdo también introduce avances en materia de protección social. Se revisará el reglamento de anticipos reintegrables, incorporando medidas específicas para situaciones de especial necesidad. Se desarrollará la figura de la jubilación parcial como vía para garantizar una transición ordenada y se acuerda un compromiso de mejora progresiva del plan de pensiones, que llevaba "casi dos décadas sin actualización por parte de la entidad promotora".

De cara al futuro, UGT considera clave que el acuerdo contemple una planificación "rigurosa" del relevo generacional. Se pondrá en marcha un "diagnóstico real" de las necesidades de plantilla, se desarrollarán programas de mentorización y transmisión de conocimiento, y se apostará por la incorporación de nuevos perfiles técnicos y digitales, lo que permitirá "garantizar la continuidad y calidad" de los servicios públicos que presta la diputación.

Para UGT, este Acuerdo Marco "refuerza el empleo público, amplía derechos, mejora la organización" y sitúa a la Diputación de Badajoz en la senda de una "administración del siglo XXI, más eficiente, más justa con su personal y mejor preparada" para atender las necesidades de los municipios y de la ciudadanía.

UGT seguirá trabajando en la Mesa General de Negociación para garantizar que cada una de las medidas acordadas se traduzca en "mejoras reales y efectivas para la plantilla".