UGT SP registra en la Consejería de Administración Pública un documento con reivindicaciones de los empleados públicos

Responsables de UGT SP registran el documento 'La voz de los empleados públicos' en la Consejería de Hacienda - UGT SP

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha solicitado una reunión con la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, para trasladarle "de primera mano" las principales reivindicaciones, preocupaciones y protestas de los empleados públicos de la región, y que serán también la base de las líneas de negociación que UGT llevará a la Mesa General y a las mesas sectoriales.

Estas reivindicaciones y preocupaciones se recogen en el documento 'La voz de los empleados públicos' que UGT SP Extremadura ha registrado este miércoles en la Consejería de Hacienda, en Mérida, que ha sido elaborado tras un proceso de "escucha activa" desarrollado durante poco más de un mes entre el personal de la Administración autonómica.

Así lo ha destacado el secretario general de UGT SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, en declaraciones a los medios tras registrar este documento que surge de proceso de escucha, en el que UGT ha recibido 1.348 aportaciones anónimas de empleados públicos de la Junta de Extremadura, de los que 370 de ellos han sido a través de la web, 969 mediante buzones de escucha y 9 por WhatsApp.

Estas aportaciones "se han traducido en 1.701 reivindicaciones y propuestas del personal de Administración General, del SES y de Educación", ha explicado Fernández Colomo.

Entre las reivindicaciones recogidas se pone de manifiesto las principales preocupaciones de los empleados públicos, que en el 29,27 por ciento están relacionadas con las condiciones de trabajo; el 17,9 por ciento, con retribuciones; el 14,99 por ciento con oposiciones; el 9,41 por ciento con jornadas; el 8,94 por ciento con bolsas de trabajo; el 6,88 por ciento con riesgos laborales; el 4,53 por ciento con concursos de traslado; el 3,59 por ciento con carrera profesional; el 2,35 por ciento con promoción interna y el 2,12 por ciento, con comisiones de servicio

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