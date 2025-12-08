Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

Ione Belarra e Irene de Miguel, antes del concierto de Sanguijuelas del Guadiana. - UNIDAS POR EXTREMADURA

PUEBLA DE LA CALZADA (BADAJOZ), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido que una victoria de las derechas en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre llevará a la región a un "bloqueo político" que no se puede permitir por el "pulso" que han decidido echarse en el "tablero de juego" extremeño los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Un pulso, ha añadido, que puede derivar en una nueva convocatoria electoral el próximo mes de abril, "paralizando" con ello "toda la actividad" en Extremadura, porque esta comunidad y los extremeños "realmente les importa nada".

Así lo ha indicado a tenor de los resultados que están avanzando todas la encuestas, en el sentido de que tendrán que llegar a un acuerdo PP y Vox para que de las urnas salga el 21 de diciembre un nuevo gobierno.

"Creo que esa va a ser la perspectiva, que vamos a ir hacia un bloqueo político como el que hemos tenido desde que llegó la señora Guardiola", ha lamentado De Miguel, quien ha recordado que la candidata del PP no ganó las elecciones de 2023 pero Feijóo dice ahora que "hay que dejar gobernar a la lista más votada" porque "ya ha visto que el órdago que se han echado les va a salir rana".

Asimismo, ha señalado que la región lleva dos años y medio en un "bloqueo continuo" y de "no entendimiento" entre PP y VOX, quienes "en el fondo para las cuestiones claves sí se entienden", como ha ocurrido, ha señalado, en asuntos como "bajarle los impuestos a los más ricos", derogar la Ley de Memoria Democrática y para "dejar entrar" a la universidad privada.

En Extremadura, ha continuado, "no hay una derecha más moderada y otra más extrema", porque "los dos entienden a la perfección", pero ahora "se están echando un pulso para ver quién es más hegemónico a nivel estatal" pero "por desgracia" a Extremadura le ha tocado ser el "tablero de juego", y como esta región "no les importa nada, pues van a seguir estirando la cuerda hasta que acaben rompiéndola".

