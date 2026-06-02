Unidas atribuye a las políticas estatales la bajada del paro y pide a Guardiola que deje el "triunfalismo"

Imagen de archivo de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha atribuido la bajada del paro experimentada en la región en mayo a las políticas estatales en esta materia, y ha recomendado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que abandone el "triunfalismo" porque, entre otras cuestiones, la región ha estado "mucho meses" con un gobierno en funciones "atado de pies y manos".

Así, tras recalcar que la bajada del desempleo experimentada en Extremadura se enmarca en unos datos laborales "positivos" a nivel nacional, ha considerado "bastante absurdo" el "triunfalismo" que muestra Guardiola cuando "estos datos muy poco tienen que ver con las políticas de empleo llevadas a cabo en Extremadura".

En concreto, argumenta frente al "triunfalismo" de Guardiola que la región lleva "muchos meses" con un gobierno en funciones que ha estado "atado de pies y manos", así como además la bajada del desempleo es "bastante habitual" en estas fechas por el comienzo de las campañas agrícolas y el mayor peso de la hostelería, que son políticas que "inflan el empleo de forma volátil y precaria".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea, De Miguel ha alertado además de que, pese al "triunfalismo" de Guardiola, por ejemplo en materia de afiliación a la Seguridad Social ésta sube a nivel nacional un 6 por ciento, mientras que en Extremadura lo hace "solamente" en un 2,5 por ciento.

Además, ha reprochado hacia dónde se dirige la inversión en las políticas de empleo en los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 presentados por el Gobierno de María Guardiola, y en los cuales disminuyen un 24 por ciento las inversiones en el Sexpe, así como en formación para el empleo la dotación aumenta "exclusivamente" un 2 por ciento, mientras que las ayudas al desarrollo empresarial suben un 74 por ciento.

Estos datos, unido al "recorte" que van a sufrir los sindicatos en sus dotaciones, a juicio de Irene de Miguel, llevan a evidenciar de manera "bastante elocuente de qué lado está" el Ejecutivo autonómico, y es de los empresarios en vez de los trabajadores, apunta.

"El PP apuesta claramente y absolutamente por el lado del empresario, abandonando una pata indispensable del mercado laboral que son los trabajadores con un aumento del 74 por ciento al lado empresarial", ha espetado.