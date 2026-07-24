Unidas por Extremadura asegura que los datos sobre mayores de edad entre los menores migrantes son "falsos"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en declaraciones a los medios en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que los datos que ha aportado la Junta de Extremadura sobre la entrada de mayores de edad entre los menores extranjeros no acompañados son "falsos", puestos que estas cifras solo se envían al Ministerio Fiscal.

En declaraciones a los medios, de Miguel ha hecho referencia a las palabras que hace un mes trasladó la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien señaló que el Servicio Extremeño de Salud (SES) habían realizado 329 pruebas de edad a supuestos menores migrantes en Extremadura y que, de esa cifra, el 79% había resultado ser mayor de edad, es decir, 260 personas que "estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores".

Sin embargo, De Miguel ha explicado que su formación ha recibido una comunicación del Servicio Extremeño de Salud (SES) en la que el servicio público informa de que "no tienen esos datos", que "no los van a facilitar" y que lo que se hace con los resultados de las pruebas es remitirlos al Ministerio Fiscal.

"Esto quiere decir que esos datos que dijo la señora Guardiola son falsos, son absolutamente falsos y lo único que hacen es alimentar el relato racista", ha arremetido la portavoz de Unidas por Extremadura, en referencia a que, si esa información solo puede remitirse al Ministerio Fiscal y el SES no la tiene, nadie más puede acceder, tampoco la Junta de Extremadura.

Así, para Irene de Miguel, Guardiola "se ha subido al carro de la ultraderecha" de "apuntar con el dedo a los menores no acompañados" que son "las personas más vulnerables" en Extremadura.

Además, ha cargado contra el consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández Calle, a quien ha acusado de "mentir" al haberse comprometido a realizar pruebas de edad a los menores migrantes, una competencia que no puede ejecutar. "Sería una ilegalidad. Quien tiene que hacer las pruebas de edad es el Instituto de Medicina Legal a instancias del Ministerio Fiscal", ha explicado la portavoz de Unidaspor Extremadura.

"¿Qué se cree el señor Fernández Calle, que puede estar por encima de la ley? Nos están engañando a todos. Estamos hablando de una cuestión que no es un problema para Extremadura, que es acoger a 300 menores, que es un campamento de verano", ha afirmado.

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