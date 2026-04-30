Unidas por Extremadura cree que Guardiola se rodea de un "núcleo duro" del PP porque tendrá que "tragar sapos" con Vox

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González en declaraciones a los medios - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González ha señalado este jueves que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha rodeado del "núcleo duro" del PP en la composición del nuevo gobierno porque se va a "tragar muchos sapos" con Vox y "no quiere librepensadores".

González ha recordado que en el anterior Gobierno "presumía" de "gente independiente" que se incorporaba al ejecutivo, pero ahora ese perfil autónomo ha desaparecido porque "tiene claro que aquí va a haber que tragarse muchos sapos".

Además, ha señalado que desde Unidas por Extremadura están observando una actitud por parte del gobierno y de la presidenta en la que intentan "aparentar normalidad" con el acuerdo con Vox cuando es "una situación absolutamente anormal".

Al respecto, González ha indicado que el acuerdo "tiene mucha mercancía ideológica averiada con la incorporación de problemas que no son tales como la migración o la Agenda 2030 y no se habla de los problemas de Extremadura".

Con ello, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, ha subrayado que ante este "aberrante acuerdo" el "esfuerzo" de Unidas por Extremadura estará en "poner el acento en que esto no es un acuerdo normal".

RESCATE DE "DAMNIFICADOS"

De igual modo, el diputado de Unidas por Extremadura ha señalado que en la configuración del gobierno ha habido un "rescate de los damnificados del acuerdo con Vox", en referencia a la consejera Mercedes Morán, "que se queda con los restos" y Laureano León, que "ha dejado de ser senador".

También ha reprochado que Vox va a pasar de gestionar un presupuesto de unos 320 millones que gestionaba en la consejería de Gestión Forestal, a gestionar aproximadamente 1.200 millones de euros en las dos nuevas consejerías, "cuatro veces más", cuando en la anterior legislatura "no fue capaz de ejecutar en el año que estuvo ni el 46 por ciento del presupuesto".

Al mismo tiempo, González ha advertido a agricultores y a ganaderos así como a los servicios sociales de cuáles pueden ser las "consecuencias" de un Gobierno regional en el que "hay una gente que ha demostrado que trabajar poco y que, si madrugan, que presumen de que madrugan, les cunde los justito".