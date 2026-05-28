Unidas por Extremadura critica el presupuesto "para fardar" de la Junta y duda que se ejecute por completo

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, valora los presupuestos anunciados por la Junta para 2026, en la Asamblea de Extremadura, a 28 de mayo de 2026 en Mérida (Badajoz). - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado el presupuesto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, afirmando que es "para fardar y para hacerse la foto, pero no para mejorar la vida de los extremeños", al tiempo que ha puesto en duda que puedan ejecutarse íntegramente.

De Miguel, en rueda de prensa para valorar el proyecto anunciado hoy por el Ejecutivo autonómico, considera que se trata de un presupuesto que "va a tener dos meses de vida", ya que, según ha señalado, ha habido presupuestos que, "con un año entero", solo han sido ejecutados en un 40% o un 35%. "En dos meses ¿cuánto pueden ejecutar?", ha cuestionado la portavoz.

Igualmente, ha arremetido contra la Junta al afirmar que es un presupuesto que "no crece lo que debería", puesto que, a su juicio, debería ser de un 10%, un 5% por los dos años que no se han aprobado nuevas cuentas.

"Llevamos dos años sin presupuesto. Viendo el crecimiento de los presupuestos de las comunidades autónomas que nos rodean, debería ser un presupuesto que crece un 10%, un 5% cada año. ¿Y qué nos encontramos? Que tiene un modesto 8%", ha criticado, antes de afirmar que este alza presupuestaria es consecuencia de las entregas a cuenta del Gobierno central.

En este punto, ha sostenido que la revolución fiscal es un "trampantojo" porque a los que está "beneficiando" es los que "más deberían aportar a la hucha común" y ha recordado que Vox se comprometió a hacer una homologación salarial de 300 euros a los docentes, pero que "ahora mismo están 80 encima de la mesa".

"En Extremadura no hay ninguna fiscalidad justa, es una fiscalidad que solo beneficia a los más privilegiados", ha comentado también Irene de Miguel sobre este tema, afirmando que la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, tiene "una varita mágica" que aplica "a todos los problemas" y es la de "rebaja fiscal".

"¿Problema de despoblación? Rebaja fiscal. ¿Problema de vivienda? Rebaja fiscal. ¿Problema de la juventud? Rebaja fiscal", ha ironizado De Miguel, quien ha recordado a Manzano que "las cosas no se solucionan con rebajas fiscales; se solucionan invirtiendo".

AYUDAS PARA LA AGRICULTORES Y EDUCACIÓN INFANTIL

De Miguel también ha criticado que la Junta de Extremadura haya anunciado que es el presupuesto "más grande de la historia y el más social", ironizando con que es "la misma frase hecha de todos los años", y ha reclamado ayudas para los cereceros, a los agricultores por las borrascas, para los técnicos de educación infantil, que ahora mismo están en huelga, o la instalación de aires acondicionados en las aulas de los centros educativos de la región.

Así, Irene de Miguel ha reclamado una "prioridad política para mejorar la vida de la gente trabajadora" de Extremadura, que pasa por "quitarle los impuestos a los más ricos y a las eléctricas", al mismo tiempo que ha subrayado que su formación va a estar atenta a la aplicación de la "prioridad 'nazi-onal' que Vox ha implantado en estas cuentas".

Además, la política ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el vicepresidente primero de la Junta, Óscar Fernández Calle, haya hecho una valoración de los presupuestos en la Asamblea de Extremadura, cuando se han presentado previamente por Manzano en la Sede de Presidencia.

También se ha dirigido al líder de Vox en Extremadura para indicarle que la reducción de los primeros tramos del IRPF "no ayuda a las familias que peor lo están pasando porque las familias que peor lo están pasando están exentas de tributar y no aportan con el IRPF", de manera que, en consecuencia, "no tienen medidas" para ayudar a estos hogares.

Por último, Irene de Miguel ha anunciado que Unidas por Extremadura va a hacer aportaciones y que va "a desenmascarar" a los que "han prometido mucho en campaña electoral", afirmando que "donde se reflejan esos compromisos es en unos presupuestos".