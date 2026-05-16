Unidas por Extremadura reclama un modelo de vivienda social y que no suponga "embargar más de un tercio del sueldo"

Participantes de la charla-debate 'Casas para vivir, no para especular' organizada por Unidas Extremadura en Plasencia, a 15 de mayo de 2026. - UNIDAS POR EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido este viernes un modelo de vivienda "social, que haga verdaderamente asequible la vivienda y que permita, sobre todo a las familias y a los jóvenes, poder acceder a ella sin tener que embargar más de un tercio del sueldo".

Así lo ha trasladado en la charla-debate 'Casas para vivir, no para especular' que se ha celebrado en Plasencia y que ha estado presentada y moderada por la concelaja de Unidas por Extremadura en la localidad cacereña Mavi Mata. También han participado la concejala de la formación Nerea Fernández, el concejal de Unidas Podemos Plasencia, Gonzalo Torre y el portavoz de la Comisión de Vivienda en el Parlamento de Navarra, Daniel López Córdoba, quien ha compartido la experiencia del gobierno navarro.

Irene de Miguel ha afirmado que la vivienda es actualmente "una de las grandes preocupaciones" que tiene la ciudadanía, también para los extremeños, ya que, según ha señalado, el problema de la vivienda "se ha recrudecido" en Extremadura "con alquileres abusivos y con un precio de compra que también está fuera del bolsillo de muchísimas familias".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha instado al gobierno extremeño a "tomar nota" de otras comunidades autónomas en las que se apuesta por la vivienda pública, como es el caso de Navarra. Irene de Miguel ha incidido que en Extremadura "las recetas que han puesto hasta ahora encima de la mesa son las recetas que llevamos conociendo siempre", entre ellas, "la liberalización del suelo, más beneficios fiscales para los rentistas, para los grandes propietarios y fiarlo todo a vales que lo único que hacen también es enriquecer a los bancos y a las constructoras".

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Vivienda en el Parlamento de Navarra, Daniel López Córdoba de Contigo Zurekin, formación política que tiene la responsabilidad de la consejería de Vivienda en el gobierno navarro, ha compartido las medidas desplegadas en Navarra para "mejorar la vida de la gente y mejorar el acceso a la vivienda".

El portavoz navarro ha compartido un modelo "frente a ese modelo que vende la derecha, que vende recetas que ya se han aprobado, recetas que ya se han explotado y que han terminado siendo burbujas inmobiliarias, que han terminado explotando y perjudicando a la gente".