Unidas por Extremadura ve en Azcón la "inestabilidad" de Guardiola y apuesta por repensar el proyecto de izquierdas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, considera que tras los resultados de las elecciones en Aragón el 'popular' Jorge Azcón tiene la misma "inestabilidad" que María Guardiola en la comunidad extremeña "por el juego de tronos de la derecha y la extrema derecha" y la presencia de Vox con "más fuerza".

"Guardiola nos envió a elecciones por no poder sacar supuestamente unos presupuestos adelante y lo que podemos corroborar es que tampoco los va a sacar adelante los primeros seis meses de año de este presente año. Azcón en Aragón ha puesto la misma excusa para enviar a los aragoneses a elecciones y lo que ha hecho ha sido que ahora depende con más fuerza de la extrema derecha para poder conformar gobierno", ha incidido.

Además, se ha mostrado partidaria de que la izquierda "transformadora" en España haga una "reflexión" sobre su futuro, y ha puesto el ejemplo del espacio de confluencia de Unidas por Extremadura como posible "receta" para articular un proyecto "de abajo a arriba" y "arraigado al territorio" que logre hacer frente a PP y Vox.

"Queda demostrado que proyectos políticos arraigados al territorio con presencia municipalista que hablan de los problemas de los vecinos y vecinas son el verdadero motor para poder enfrentarse a la extrema derecha", ha defendido sobre Unidas por Extremadura, que ha puesto como "camino" a poder seguir de cara a la "profunda reflexión" que a su juicio debe realizar la "izquierda transformadora estatal".

"Yo creo que la izquierda transformadora estatal se merece una profunda reflexión de hacia dónde está caminando y creo que las periferias tenemos que seguir mostrando el camino", ha remarcado De Miguel en rueda de prensa este lunes en Mérida.

