Unidas por Extremadura ve en la postura de Guardiola sobre feminismo una "genuflexión" para que Abascal "la perdone"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "absolutamente bochornoso" el "espectáculo" que está practicando la 'popular' María Guardiola para intentar ser de nuevo presidenta de la Junta, empleando para ello su postura sobre feminismo como una especie de "genuflexión" para que el líder de Vox, Santiago Abascal, "la perdone por haberles llamado machistas" en campaña electoral.

"En campaña (Guardiola) llamó machistas redomados, dijo que los señores de Vox eran unos señoros, y ahora parece ser que el feminismo que ella defiende es el feminismo de Vox", ha reprochado De Miguel a la presidenta de la Junta en funciones, quien ha considerado "un insulto a la inteligencia" la postura que defiende ahora Guardiola en materia feminista.

"Nos tendría (Guardiola) que explicar cuál es el feminismo de Vox, si realmente lo que ella está defendiendo es que se prohíba el derecho al aborto o que salga el PP del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que es donde no está Vox ni se le espera", ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida.

"No sabemos si realmente esta humillación va a hacer que la señora Guardiola sea presidenta, pero sí lo que está haciendo es que nos está llenando de bochorno a todos los extremeños y las extremeñas, que ya sabíamos que ella palabra no tenía, pero ahora lo que nos está demostrando es que tampoco tiene principios", ha incidido.

Tras ironizar, así, con que "parece ser que aún Abascal no ha dado la luz verde" a un pacto entre PP y Vox en Extremadura, Irene de Miguel ha invitado a esperar a ver "hasta qué punto se tiene que arrastrar Guardiola para que Vox acceda a votarla a favor"; aunque entiende que en todo caso la 'popular' está "cada vez más defenestrada" y "menos legitimada" y que, si logra volver a ser presidenta de la Junta, "va a ser una presidenta realmente muy tocada".

Esto, ha añadido De Miguel, teniendo en cuenta que incluso hasta ahora "se ha ganado hasta la propia reprimenda del PP, diciéndole (a Guardiola) que por favor menos política de escaparate, menos disputas en los medios de comunicación y en las redes y más trabajo y negociación donde tienen que darse que es en las mesas de negociación".

(((Más información en Europa Press)))