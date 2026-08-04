Unidas lamenta que el empleo creado en Extremadura es "estacional" y augura que se "esfumará" al acabar el verano

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea José Francisco Llera en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea José Francisco Llera ha lamentado que el empleo creado en la región este pasado mes de julio sea "estacional" y ha augurado que se "esfumará" al acabar el verano.

Llera ha considerado que el gobierno formado por PP y Vox utilizarán los datos de descenso del paro como un "escudo publicitario" sin tener en cuenta que se trata de un "empleo estacional, muy vinculado a los meses de verano y que, muy posiblemente, se esfumará una vez que finalice éste".

Así, y aludiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos la pasada semana, el diputado ha recalcado que mostraron cuál es la realidad laboral de la región y, por mucho que la Junta "intente maquillar" la foto con los datos de julio, la tendencia estructural sigue siendo "precariedad y desprotección".

"No basta con la gestión mediática de las estadísticas, ni dejarse arrastrar por las políticas de empleo implementadas en el Estado. El gobierno de Guardiola tiene que intervenir porque el empleo en Extremadura tiene sus peculiaridades y no se están abordando, se están dejando llevar por la inercia del mercado en el conjunto del país", ha asegurado en rueda de prensa.

Llera ha recalcado que, en un contexto general de crecimiento, Extremadura sigue "atrapada" en un modelo productivo que "cronifica" la "estacionalidad", la "temporalidad" y la "precariedad laboral".

De este modo, ha echado en falta que en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) aprobados recientemente no se aporten "nuevas ideas" para cambiar la situación, al tiempo que ha criticado que el porcentaje destinado al empleo no ha variado con respecto a años anteriores.

También, y en el ámbito del empleo público, ha criticado que la Junta "condena" a los funcionarios a ser los "peor pagados" del Estado y normaliza que el salario de los trabajadores extremeños sea "de los más bajos de España".

Algo que llama la atención, ha dicho, cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, es de las "mejor pagadas" del país y tras rechazar una propuesta de Unidas por Extremadura para reducir el sueldo de los diputados en un 10 por ciento.

Ante estos datos, José Francisco Llera ha considerado que es "urgente" que la Junta refuerce las políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad, combatir la temporalidad y la parcialidad de los contratos y ha invitado a que "dé ejemplo" y acabe con temporalidad en los empleados públicos y homologue sus salarios.

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