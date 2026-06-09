Unidas pide la devolución del presupuesto de PP y Vox por "obligación moral" porque tiene un alma "muy fea"

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, durante la defensa de su enmienda a la totalidad. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha solicitado la devolución de los presupuestos generales de la comunidad para 2026 elaborados por la Junta, como así plantean en la enmienda a la totalidad a las cuentas que esta formación ha presentado "por obligación moral", ya que tienen un alma "muy fea".

Así lo ha indicado en su turno de defensa de la enmienda a la totalidad en el Pleno de este martes, 9 de junio, en la Asamblea de Extremadura, en la que ha subrayado, en respuesta a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que responden a una ideología, como así lo hacen sus propias cuentas.

"Si no tenemos ideología, el problema que tenemos es que somos pollos sin cabezas", ha señalado González Frutos, quien confía en que la consejera "no se autoatribuirá la condición de pollos sin cabezas", por lo que "claro que tienen ideología".

"Un presupuesto tiene ideología, tiene una toma de decisiones conscientes en la que se decide cuál es el modelo de sociedad y el de región que uno tiene en la cabeza", y este es, ha remarcado el motivo por el que presentan esta enmienda a la totalidad, y no porque sean unos "sectarios".

"Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad por el alma de este presupuesto, que desde nuestro punto de vista es muy feo, muy feo", ha remarcado, en una intervención en la que ha criticado el recorte en cooperación y ha avanzado que en debate de enmiendas parciales presentarán una iniciativa para reducir los sueldos de los altos cargos.

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