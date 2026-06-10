Unidas ve las cuentas como una "cortina de humo" con "trampas" para "tapar" contenidos "infumables" del acuerdo PP-Vox

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos en rueda de prensa para valorar las comparecencias de altos cargos de la Junta para desgranar los Presupuestos regionales para 2026 - EUROPA PRESS
MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha considerado que los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 presentados por la Junta suponen una "cortina de humo" con "unas trampas tras otra" para intentar "tapar" el acuerdo de gobierno PP-Vox y sus contenidos "infumables".
"El presupuesto es una cortina de humo para tapar el acuerdo de Gobierno, y el presupuesto tiene trampas una tras otra, y las trampas no las responden", ha espetado; al tiempo que ha ahondado en que desde el Gobierno regional "saben perfectamente" que el mismo "no se va a cumplir".
En rueda de prensa para valorar las comparecencias este miércoles en la Asamblea de altos cargos de la Junta para desgranar los PGEx 2026, González Frutos ha criticado además que el Ejecutivo autonómico "sigue sin responder" a cómo ha conseguido "cuadrar" un presupuesto "aumentando el endeudamiento" cuando previamente ha venido defendiendo que "endeudarse es malo"; así como que tampoco aclara que "el gasto corriente no se sostiene con sus ingresos no financieros".
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