La Universidad de Extremadura entra por primera vez en el ranking mundial de la consultora británica QS

Archivo - Estudiantes universitarios en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ranking internacional QS (QS World University Rankings 2027), de la consultora británica Quacquarelli Symonds ha incluido por primera vez a la Universidad de Extremadura (UEx) en el listado de las 1.500 mejores universidades del mundo.

Se trata de una de las clasificaciones académicas de educación superior más influyentes a nivel global, pues selecciona y compara universidades según su reputación académica, la empleabilidad de sus egresados, el impacto de la investigación y la experiencia de aprendizaje del estudiantado, señala la UEx en una nota de prensa.

La Universidad de Extremadura se sitúa en el rango 1001-1200. En el listado solo aparecen 48 universidades españolas y 10 de ellas debutan este año, entre ellas la UEx. En el área de la Agricultura y Silvicultura, la universidad extremeña escala hasta el rango 351-400.