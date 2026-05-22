La Universidad de Extremadura iniciará el 9 de septiembre las clases del próximo curso 2026-2027

Universidad de Extremadura - UEX

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), reunido en sesión ordinaria este pasado jueves, 21 de mayo, ha aprobado los XXVII Cursos Internacionales de Verano-Otoño y el calendario académico 2026-2027, que se iniciará el próximo 9 de septiembre y abarcará hasta el 30 de julio de 2027.

De este modo, se considerará periodo electivo desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 16 de julio de 2027, ambos inclusive. Las clases en el primer semestre se impartirán del 10 de septiembre al 22 de diciembre y en el segundo, del 29 de enero y el 7 de mayo de 2027.

En concreto, la reunión, presidida por el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha permitido avanzar en distintas líneas estratégicas orientadas a la modernización académica, el impulso de iniciativas vinculadas a la innovación, la internacionalización y la transferencia del conocimiento.

A su vez, se han adoptado relevantes acuerdos en materia de planificación académica, proyección institucional, investigación y formación permanente; además, de impulsar la participación de la Universidad en la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo (Redintur), integrada actualmente por una treintena de universidades españolas.

(((Más información en Europa Press)))