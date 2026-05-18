La Universidad de Extremadura transforma 232 profesores a Permanente Laboral

Profesor en la UEx - UEX

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) refuerza su modelo académico con la transformación, el pasado 24 de abril, de 232 profesores a la nueva figura de Profesorado Permanente Laboral (PPL), un "hito" que reconoce la trayectoria de su personal docente e investigador y mejora sus condiciones laborales.

Este logro se enmarca en el desarrollo del Decreto 17/2026, que regula el régimen del personal docente e investigador laboral y establece una carrera académica "más estructurada, estable" y alineada con la normativa estatal.

Según apunta en nota de prensa la UEx, la figura de PPL, de carácter fijo e indefinido, sitúa al profesorado en condiciones equiparables al profesorado titular e incorpora mejoras retributivas, como el reconocimiento de complementos por actividad docente e investigadora.

La medida refleja el "compromiso" conjunto de la UEx y la Junta de Extremadura por fortalecer la universidad pública, reconociendo de forma "efectiva" la carrera profesional del personal docente mediante una actuación acompañada de respaldo económico.

Desde el Vicerrectorado de Profesorado y el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia de la UEx ya se está trabajando en el procedimiento extraordinario, que se abrirá "en breve", para el reconocimiento de los complementos por actividad docente (quinquenios) e investigadora (sexenios) del profesorado permanente laboral. Este proceso, de carácter excepcional, permitirá atender de forma "ágil" y "ordenada" a un colectivo amplio que accederá por primera vez a estos complementos.

Con esta actuación, la UEx no sólo avanza en la estabilización del empleo, sino que reafirma su "compromiso" con un modelo universitario "inclusivo" y garantiza "mejores" condiciones para el desarrollo profesional de su comunidad docente e investigadora.