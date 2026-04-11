La Universidad de los Mayores se subirá al barco dragón los días 20 y 21 de abril en Badajoz

Imagen de un barco dragón - SAFYDE

BADAJOZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde), en el marco de la Oficina de Universidad Saludable de la UEx, ofrece una nueva actividad de barco dragón en Badajoz dirigida al alumnado del programa Universidad de los Mayores.

El barco dragón, según explica Safyde en un comunicado, es una modalidad de piragüismo en equipo guiada por el ritmo de un tambor. Así, esta actividad ofrece a sus participantes una experiencia "muy dinámica, basada en la cooperación y la superación conjunta" y que combina "ejercicio físico, coordinación y diversión en equipo y en un entorno natural inigualable".

La actividad no requiere de experiencia previa, ya que estará adaptada a todos los niveles, salvo saber nadar. Se realizará los días 20 y 21 de abril, en horario de 10,30 a 12,00 horas y de 12,00 a 13,30 horas, en el pantalán de la margen derecha del Río Guadiana, a su paso por Badajoz.

La realización de esta experiencia contará con la colaboración del Club Piragüismo Extremadura, destacado por su continua labor de promoción de carácter inclusivo, y de la Federación Extremeña de Piragüismo, a través de su programa 'Palas Plateadas', orientado a fomentar la práctica deportiva en diferentes etapas de la vida.