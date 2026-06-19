La Universidad Popular de Mérida ofrece hasta diciembre una veintena de talleres de artesanía, idiomas o artes escénicas

Presentación del programa de actividades dentro del Espacio de Aprendizaje y Desarrollo Personal de la Universidad Popular de Mérida (UPM) - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular de Mérida (UPM) ofrece entre junio y diciembre de 2026 un programa compuesto por 25 talleres gratuitos, agrupados en áreas como las artes escénicas, la artesanía, el bienestar y desarrollo personal, la música, la fotografía y los idiomas.

Se trata de una acción formativa promovida por el Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), que, a través de un espacio abierto a la ciudadanía, se desarrollará el aprendizaje, la creatividad y la convivencia mediante diversas actividades adaptadas a diferentes edades y perfiles.

El programa ha sido presentado este viernes por la delegada de la Universidad Popular, Pilar Amor; así como el representante de Verbo Producciones, Pedro Montero; del Centro Yörik Artes Escénicas, Sergio Pérez; de La Octava, Juanjo Frontera; de Inesperada Cerámica, Inés Fernández; de El Perro Verde, Esteban García Ballesteros, y de Edartem, Rosario Maestre, como encargados de ofrecer las actividades formativas.

Según ha explicado la edil municipal, habrá ocho talleres de artes escénicas y bienestar emocional; seis talleres de música y sonidos; tres de artesanía y uno de fotografía. Como novedad, se ampliará la oferta formativa del Centro Local de Idiomas, con cursos de inglés y portugués y la posibilidad de obtener una certificación oficial.

Asimismo, ha indicado que este programa permitirá a la ciudadanía "disfrutar y desarrollar sus conocimientos, atendiendo a sus necesidades e inquietudes", ya que tiene como objetivo fomentar el aprendizaje a través "del arte y la cultura para mejorar el bienestar emocional y personal de las personas".

Además, ha señalado que la Universidad Popular de Mérida se caracteriza por ser "un espacio de encuentro intergeneracional y diverso", con actividades que van "más allá de la formación para el mundo laboral" que constituyen "una forma de esparcimiento y disfrute de nuestro tiempo, así como de ver el mundo desde la cultura y el arte".

La edil municipal ha remarcado el apoyo del equipo de gobierno a través del aumento del presupuesto, de las actividades y talleres, así como del número de entidades encargadas de desarrollar las acciones formativas.

"Un éxito que quedó reflejado en la edición pasada, en la que los talleres y actividades desarrollados en la Universidad Popular obtuvieron una valoración media de 4,6 sobre 5", ha añadido.

Por último, ha expresado que las Universidades Populares contribuyen a combatir problemas que van desde "la soledad no deseada hasta la reincorporación de personas al mercado laboral", ya que muchas de ellas encuentran en estas actividades "una oportunidad para su futuro".

Cabe destacar que el plazo de inscripción y matrícula seguirá el siguiente procedimiento: cuando el número de solicitudes supere el de plazas disponibles, la adjudicación se realizará atendiendo al orden de solicitud. Asimismo, se establecerá una lista de espera para cubrir posibles vacantes.

La falta de asistencia sin justificar (2 o 3 sesiones) implicará la baja automática del taller, así como la realización previa de un taller no otorgará preferencia en futuras convocatorias.

La información completa sobre los talleres está disponible en la página web de la Universidad Popular de Mérida o mediante el QR habilitado en el cartel.

TALLERES OFERTADOS

Inés Fernández, de Inesperada Cerámica, impartirá dos talleres de 'Iniciación a la cerámica' y 'Cerámica avanzada', de 50 horas cada uno, para "aprender todo lo relacionado con este arte, así como sus técnicas de decoración y construcción."

Seguidamente, Juanjo Frontera, de La Octava, ha explicado que en el área de música y sonido se desarrollarán dos talleres de Combo Rock y un DJ Lab intensivo durante el mes de julio, con una duración de cuatro horas cada uno, impartidos en dos días diferentes.

Por parte de Verbo Producciones, Pedro Montero ha explicado que será el encargado de la interpretación teatral en el Espacio Puente Romano, donde "acercará al alumnado el teatro y el aprendizaje de las técnicas básicas de interpretación".

Según ha señalado Montero, el objetivo es que los alumnos, durante las 60 horas que durará el curso, puedan llevarse la experiencia "de interpretar un papel y de buscar, dentro de la interpretación, los recursos físicos y vocales que fusionan un poco la historia".

A su vez, Sergio Pérez, del Centro Yörik Artes Escénicas, ha indicado que se impartirán dos talleres, uno de improvisación teatral y otro de estiramientos y movilidad, con el fin de que "las personas adquieran herramientas para su día a día que les sirvan para meditar, relajarse y alcanzar una conciencia plena".

Por su parte, Esteban García Ballesteros, de El Perro Verde, ha informado de que en el Centro de Creación Artística se llevarán a cabo talleres de lenguaje musical, microteatro, expresión corporal para adultos, teatro para los más pequeños, y, como novedad, se incorpora el teatro musical.

Además, Rosario Maestre, de Edartem, ha explicado que desarrollará los talleres 'Bienestar con Acuarela' y 'Sensaciones con Acrílico', con la incorporación de la arteterapia para trabajar el nivel artístico y emocional.

Por último, el Centro Local de Idiomas ofrecerá a partir de octubre de 2026 y hasta mayo de 2027 cursos de Inglés (niveles A1 a B2 con certificaciones Trinity, Oxford y Cambridge) y Portugués (niveles A1 a B2 con certificación CAPLE).