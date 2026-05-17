Las Universidades Populares ya puedes presentar candidatos a los Premios Aupex a la Transformación Social

Archivo - Cartel de la II Premios Aupex a la Transformación Social. - AUPEX - Archivo

MÉRIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) ha abierto la convocatoria de la segunda edición de sus Premios Aupex a la Transformación Social, de manera que las universidades ya pueden presentar candidaturas susceptibles de recibir estos reconocimientos.

Estos premios están destinados a reconocer y visibilizar a personas, colectivos, proyectos y trayectorias que generan un impacto positivo en Extremadura y contribuyen a mejorar la vida de las personas.

Bajo el lema 'Universidades Populares de Extremadura: reconocemos tu valor social', estos premios ponen en valor el papel de estas universidad como espacios de aprendizaje, cultura, participación y transformación comunitaria, así como su capacidad para identificar aquellas iniciativas que generan impacto positivo en sus territorios.

Podrán participar las Universidades Populares de Extremadura asociadas a Aupex presentando candidaturas para reconocer a personas, colectivos, entidades o proyectos que destaquen por su contribución a la transformación social en la región. La convocatoria es gratuita y cada universidad podrá presentar tantas candidaturas como desee.

La convocatoria contempla dos categorías: por un lado, de Iniciativa social, dirigida a proyectos o iniciativas que estén generando impacto social en Extremadura; y el por el otro, Trayectoria profesional, destinada a reconocer la labor continuada de una persona o colectivo comprometido con la transformación social.

Las propuestas podrán estar relacionadas con ámbitos como la cultura, la educación, la igualdad, el empleo, la tecnología, la salud, el desarrollo sostenible o cualquier otro ámbito alineado con los valores y principios que promueven las Universidades Populares de Extremadura.

Las candidaturas deberán formalizarse a través del formulario disponible en la web oficial de los premios. El jurado estará formado por un total de siete personas: dos del equipo de dirección de la asociación; dos representantes de la comisión ejecutiva de Aupex; y tres personas expertas en las temáticas de la convocatoria.

Los premios serán entregados en un acto institucional organizado por Aupex, en el que se reconocerá públicamente a las personas, colectivos o iniciativas seleccionadas.