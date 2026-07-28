UPA-UCE y Asaja Extremadura reclaman a la Junta "un plan de acción urgente" para "salvar" la cereza

Responsables de UPA-UCE y Asaja Extremadura se reúnen con el consejero de Agricultura, Juan José García - UPA UCE

MÉRIDA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura han reclamado a la Junta la puesta en marcha "un plan de acción urgente" para salvar el cultivo de la cereza tras una campaña "desastrosa" para los productores del norte de Cáceres.

Así se lo han trasladado ambas organizaciones agrarias al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural en un encuentro celebrado este martes en Mérida sobre la campaña de este producto.

Una vez finalizada la campaña de la cereza, tanto UPA-UCE Extremadura como Asaja piden "respuestas concretas y ayudas reales" para los agricultores que se vieron afectados por las borrascas del mes de mayo y cuyas pérdidas suponen más de 20 millones de euros para los productores de cereza del norte de Cáceres.

UPA-UCE Extremadura ha señalado a este respecto que mantienen que muchas explotaciones han perdido un porcentaje importante de cereza, como también lamentan que la cuenta de resultados de los productores está por debajo de los costes de producción. "Las borrascas dañaron el cultivo de la cereza en un momento en el que la situación de mercado era positiva en cuanto a precios", ha destacado el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos.

Además, UPA-UCE ha propuesto al consejero de Agricultura la puesta en marcha de una ayuda directa a estas explotaciones, que llaman "contrato territorial de explotación", para ayudar a mantener las explotaciones familiares y evitar desastres "tan graves" como el del año pasado con los incendios. "La cereza es un cortafuego natural", ha señalado Llanos, que ha explicado que "por eso las administraciones tienen que apostar por el mantenimiento del sector agrario".

Ambas organizaciones agrarias han manifestado de igual modo en nota de prensa su apoyo a todos los agricultores y ganaderos españoles que se están viendo afectados por los "gravísimos" incendios forestales de estos días.

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha señalado que se han perdido en torno a 5 millones de kilos de cereza en esta campaña. "Queremos saber cuánto dinero destinará la presidenta de la Junta a los productores de cereza del norte de Cáceres que han sufrido daños", ha expuesto, para destacar que el seguro actual de la cereza es un "atraco a mano armada" para los agricultores, porque quedan "excluidos" tras registrar dos años de daños.