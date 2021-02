Vara anuncia flexibilizaciones en la apertura de hostelería y cierres perimetrales en función de la incidencia

BADAJOZ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado "un abanico de decisiones de flexibilización" relativas tanto a la hostelería como a los cierres perimetrales y restricciones a la movilidad, aunque en función de que las localidades tengan una incidencia acumulada superior o inferior a 500 casos.

Unas decisiones que, como ha adelantado, tendrán lugar de este jueves, día 11, a este viernes, día 12, y que pasan por "un abanico de decisiones de flexibilización" y en las que "incluso además se va a diferenciar en el cierre perimetral, en las restricciones a la movilidad en función de las localidades que tengan más o menos de 500 de incidencia acumulada", de manera tal que con menos de 500 casos de incidencia acumulada se levantaría el cierre perimetral.

En declaraciones a los medios antes de acudir en la Delegación del Gobierno en Badajoz al Centro de Coordinación Cooperativa Policial, Fernández Vara ha matizado que "no se levanta para todo el mundo como es obvio" y que van a ir "poco a poco tomando decisiones" como las han ido adoptando hasta ahora en función de lo que nos permiten los datos de Covid-19 que, como ha reconocido, "francamente son mejores".

"Pero no por mérito de nadie que no sea de la ciudadanía de Extremadura, que son los que se lo han currado, los que han estado metidos en casa, los que han estado sacrificando sus negocios para que hoy podamos presentar unas cifras mejores, que solo podrán seguir siendo mejores si seguimos haciendo las cosas bien y si no volveremos a la cuarta, a la quinta, y a la sexta", ha señalado.

En este sentido, ha emplazado a la rueda de prensa prevista para este miércoles por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en el que han debatido la propuesta que Salud Pública les ha presentado y ante la cual a lo largo de la mañana están ajustando jurídicamente a las decisiones que luego se tienen que publicar este jueves en el Diario Oficial de Extremadura.

GRACIAS POR EL ESFUERZO

"En cualquier caso decirle a la ciudadanía de Extremadura, a los extremeños y a las extremeñas muchas gracias por el esfuerzo, si sois conscientes de lo que han hecho a lo largo de estas cinco semanas para conseguir pasar de 1.500 contagios a 100 contagios diarios, lo cual detrás tiene muchos nombres y muchos apellidos", ha remarcado.

"Y sobre todo un número de fallecidos que no nos puede hacer para nada sentirnos satisfechos de nada, ni caer en ningún tipo de autocomplacencia sino todo lo contrario", ha continuado Vara, para quien "más que nunca ahora los debemos recordar, más que nunca ahora debemos pensar en sus familias, más que nunca ahora debemos ser conscientes de que son vidas que ya no van a volver, que son padres, que son hermanos, que son abuelos, que son hijos".

En ese sentido, ha sostenido que "bien" se haría a partir de ahora, "que las cosas han llegado a un punto en el que se pueden empezar a tomar decisiones", en "ser plenamente conscientes de que lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses sigue dependiendo también de todos nosotros".

Al respecto, ha querido mostrar su "más profundo agradecimiento" y "sobre todo a los que lo han pasado peor, aquellos que han visto afectado su pequeño negocio, su condición de autónomo, su pequeña empresa", así como a quienes han padecido la enfermedad.

En referencia a estos, ha apelado a que "como mejor homenaje para todos ellos" a partir de este jueves y este viernes se sea "plenamente conscientes de que nos queda todavía mucho camino por recorrer" y de que "faltan algunos meses hasta que tengamos una inmunidad suficiente como para poder estar tranquilos".

También se ha referido a los medios de comunicación por la "magnífica" información que han venido dando a lo largo de todo este tiempo, y ha esperado y deseado "que todo el mundo interprete adecuadamente las decisiones que en el día de hoy hemos tomado y que vamos a seguir tomando en las próximas semanas".

CARNAVALES

Por otro lado y en relación a la próxima celebración de los Carnavales, Fernández Vara ha reiterado que "no se pueden celebrar", mientras que preguntado por si teme posibles concentraciones de personas ante las nuevas decisiones ha considerado que "por eso" cree que hay que mandar un mensaje: "solo depende de nosotros".

Seguidamente, ha agregado que este miércoles quiere trasladar también a los responsables del Cecor que "podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para controlar que eso no ocurra". Una petición que ha hablado con la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, en aras de hacer este fin de semana "un esfuerzo especial por que no se nos vaya el esfuerzo de tanto tiempo".

"Es verdad que está limitado solo a determinadas localidades, pero también hay que tener en cuenta que no perdamos la memoria tan pronto, es muy duro todo lo que hemos pasado y es muy duro todo lo que nos queda por pasar si no tenemos cuidado", ha concluido el presidente extremeño.