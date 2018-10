Vara considera "difícil de aceptar" la puesta en libertad de 'La Manada' porque "hay una enorme sensibilidad"

Publicado 22/06/2018 11:28:33 CET

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que el auto por el que se dicta la libertad provisional de 'La Manada' "resulta difícil de creer y difícil de aceptar", ya que en este caso "hay una enorme sensibilidad".

Vara ha valorado que "hay un antes y un después del 8 de marzo" por lo que, "sin haber leído el auto" que es algo que "es necesario que hagamos todos" -ha apuntado-, "es muy complicado que la gente lo entienda".

"Lo que la ciudadanía no entiende es muy difícil de explicar y, en este sentido, vamos a asistir a un día de movilizaciones porque no parece razonable que pudiéndose aplicar unos límites de tiempo más grandes que los dos años, no se haya tomado esa decisión por parte de los jueces", ha apuntado Vara este viernes en Mérida en un acto de UGT a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

El regidor extremeño ha indicado que le gusta "ser respetuoso" con los autos, resoluciones y sentencias judiciales, pero ha manifestado que "hay dos tiempos claramente" en esta cuestión que son "el tiempo de los jueces y el tiempo de la calle". "Y cuando el tiempo de los jueces no es entendido por el tiempo de la calle, tenemos un problema", ha lamentado.

A este respecto, Fernández Vara ha evidenciado que "en cualquier caso, la clave de bóveda de una democracia es el equilibrio de poderes y el respeto por la independencia de los mismos" por lo que él no puede "decir otra cosa que respeto a la decisión judicial aunque no la comparta", ha concluido.

El presidente de la Junta se ha manifestado así en un encuentro con los medios previo a su participación en Mérida en la 'XVII Escuela de Verano de UGT'.

"LA GENTE NO LO ENTIENDE"

Por otra parte, preguntado también por este asunto durante unas jornadas sobre mujeres directivas celebradas este viernes en Mérida, Vara ha incidido en que no se está "en el debate de si es violación o es abuso" lo ocurrido por parte de 'La Manada', sino "en otro debate diferente" de "si gente que tiene esos comportamientos pueden hoy circular por la calle después de haber transcurrido tan poco tiempo".

En todo caso, ha apostado como algo "bueno" para que la sociedad pueda "entender lo que hacen los jueces", es decir, que "se critique o no se critique pero pueda ser comprensible", algo que según ha indicado "hoy por hoy hay que reconocer que la gente no lo entiende" en determinados casos como el de 'La Manada'.

"Y no lo entiende porque hay un elemento, un momento de especial sensibilidad y porque todos creemos y entendemos que la libertad sexual es inherente o un elemento esencial en la mujer y en el hombre libre. Sin ello no podemos estar hablando en una sociedad en libertad", ha espetado el presidente extremeño.

SIN LEGISLAR EN CALIENTE

Por otra parte, sobre posibles cambios legislativos, Fernández Vara ha reiterado que a él "nunca" le ha gustado "legislar en caliente", sino que considera que "las cosas hay que dejarlas que reposen, hay que entenderlas", así como que "hay que esperar también que la justicia actúe".

Al respecto, ha reconocido que "probablemente uno de los elementos claves en todo esto es la lentitud" porque "pasa tanto tiempo desde el momento en que los hechos son juzgados o que los hechos acaecen u ocurren que al final se acaban produciendo hechos de estos que es que una sala se tenga que reunir para ver si la gente tiene que seguir en prisión o no porque no hay todavía una sentencia definitiva".

Finalmente, ha apuntado también que "dos años en prisión es tiempo" y que "a veces" se trivializa "con lo que significa estar privado de libertad".

"Esa es la realidad con la que convivimos hoy. Es una sociedad de muchas contradicciones, pero eso le pasa a las sociedades libres. En las sociedades autoritarias no tienen ninguna contradicción, tienen pensamiento único, y es en las sociedades libres donde se produce este tipo de elemento, de pensamiento y de debate social y público, que es bueno que también se produzca", ha concluido.