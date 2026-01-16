Varias tractoradas recorren diversos puntos de Extremadura en rechazo a Mercosur: "O esto cambia o el campo se acaba"

Tractoradas en la provincia de Badajoz en rechazo a Mercosur - APAG EXTREMADURA ASAJA

BADAJOZ, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varias tractoradas recorren a estas horas diversas carreteras de Extremadura, convocadas por UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja, la Unión Extremadura y Asaja Cáceres, en defensa del campo extremeño en rechazo a la nueva reforma de la APAG y al acuerdo de Mercosur.

Unas tractoradas que hasta el momento se están desarrollando sin incidentes, y con las que las organizaciones convocantes quieren alertar de que el panorama actual "está llevando al campo extremeño a una situación insostenible", con estas medidas que ponen "en serio peligro la viabilidad y continuación" de las explotaciones familiares agrícolas y ganaderas y que agravarán el despoblamiento de las zonas rurales.

"O ESTO CAMBIA O EL CAMPO SE ACABA"

En una de estas tractoradas desde la localidad cacereña de Miajadas ha participado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, quien ha explicado que las organizaciones agrarias han salido con los tractores en varias carreteras de la región por la situación del sector primario. "O esto cambia o aquí el campo se acaba", ha dicho.

Entre las dificultades que atraviesa el campo, Llanos ha incluido los acuerdos comerciales con terceros países, la nueva PAC o la Ley de Cadena Alimentaria, que entiende que no se cumple.

Así, ha señalado que hay sectores que se verán especialmente afectados con el acuerdo de la UE con Mercosur, como es el caso del arroz.

"Estamos viendo que nos están entrando masivamente y tenemos los almacenes de las cooperativas y almacenes llenos porque no tenemos capacidad de comercialización y por eso hoy ya es un punto final y hemos tomado la decisión de salir a la calle", ha insistido.

Del mismo, ha mostrado su pesar ante el hecho de que se quiera recortar "más de un 23 por ciento" en la PAC, algo que no se puede consentir, ha señalado, ya que sería "acabar de las explotaciones agrarias a nivel regional".

Del mismo modo, y respecto a la Ley de Cadena Alimentaria, Llanos ha exigido su cumplimiento, toda vez que cree que con ella se pueden mejorar muchos sectores que atraviesan dificultades por vender por debajo de los costes de producción.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura también ha pedido disculpas a la ciudadanía por las dificultades que en esta jornada puedan sufrir en sus desplazamientos por las tractoradas pero ha considerado que es importante que se entienda que "esto no solamente va de campo".

"Que esto no va solamente de agricultores y ganaderos, que esto va de todo, porque la economía regional principalmente es agraria y lo que pedimos es que nos apoyen, pedimos a los políticos que nos escuchen y que nos apoyen y que si, de verdad quieren y creen en el campo, que hagan políticas verdaderamente con nosotros", ha aseverado.

En este sentido, ha afeado que los políticos toman decisiones sin escuchar al sector primario. "Nosotros lo único que queremos es producir alimentos, es nuestra forma de vida y por eso salimos hoy a la calle, a defender el campo, pero sobre todo también a defender el mundo rural", ha remarcado.

MERCOSUR PONE "MÁS PALOS EN LAS RUEDAS" DEL CAMPO

Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha destacado que se trata de una "jornada muy reivindicativa, que significa mucho para Extremadura", con la que las organizaciones agrarias, de las que ha valorado su "unidad de acción", arrancan las reivindicaciones para este año 2026.

"Vamos todas las organizaciones juntas, y creo que es un paso muy importante", ha reafirmado Juan Metidieri, quien ha resaltado que tras la reunión que las organizaciones celebraron el 30 de diciembre, "fue bastante fácil llegar a un acuerdo" sobre las reivindicaciones que ponen encima de la mesa.

En ese sentido, Metidieri ha lamentado que el acuerdo de Mercosur, que tiene previsto firmarse este mismo sábado, "va a ser otro palo más en las ruedas" para el sector agrario, ya que "va a generar un problema aún mayor".

"Ya es bastante difícil estar compitiendo en la actualidad, como estamos viendo, con esos productos que entran de fuera, donde no cumplen absolutamente nada y a nosotros se nos exige todo y que aún se abra más el abanico, como se va a abrir con Mercosur", ha lamentado el presidente de APAG Extremadura Asaja.

A esto se une la Ley de Cadena Alimentaria que "no ha servido" desde que se publicó en 2013, ya que no se están controlando los precios, por lo que "no sirve para nada", tras lo que Metidieri ha considerado que "si no sirve para nada la Ley de Cadena Alimentaria, tendrán que dar una respuesta a quien les corresponde, que evidentemente son los políticos", ha concluido.