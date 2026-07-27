Varias zonas de Extremadura estarán en alerta naranja este martes por altas temperaturas que podrán superar 40 grados

Alertas para el 28 de julio en Extremadura - AEMET

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes, 28 de julio, la alerta naranja por altas temperaturas en las zonas de Villuercas y Montánchez, del Tajo y Alagón, y en el norte de la provincia de Cáceres, y en las Vegas del Guadiana, y las zonas de Barros y Serena en la provincia de Badajoz.

La alerta se activará desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, cuando, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados, mientras que el resto de la región permanecerá en aviso amarillo.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

También se aconseja reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, el Centro 112 recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También prestar especial atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, y en caso de emergencia ponerse en contacto con el 112.