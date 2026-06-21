Varias zonas de Extremadura volverán a estar en alerta naranja por altas temperaturas este lunes

Archivo - Varias personas caminan por la calle, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 Extremadura activará de nuevo este lunes, 22 de junio, la alerta naranja por altas temperaturas en la zona de Vegas del Guadiana y la Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz; y en la zona de Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres.

El aviso naranja se extenderá desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, cuando los termómetros podrán alcanzar los 40 grados, según ha informado el centro de emergencias en un comunicado.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados.

Del mismo modo, se recomienda evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, así como reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En el hogar el 112 aconseja utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Asimismo, se debe prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

En caso de necesidad, recomienda ponerse en contacto con el 112.