BADAJOZ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 69 años años ha fallecido tras un tiroteo que se ha registrado en la mañana de este miércoles, día 18, en la zona centro de la ciudad de Badajoz.

En concreto, el citado tiroteo se ha producido sobre las 11,00 horas en la zona centro de la capital pacense, con el resultado del fallecimiento de un varón de 69 años de edad, por arma de fuego.

Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica están trabajando en la investigación, según indican fuentes de la Policía Nacional de Extremadura.