Los vecinos de La Bazana y Valuengo podrán volver a sus hogares este viernes con un preaviso de evacuación

Vecinos desalojados de La Bazana y Valuengo, en el polideportivo de Jerez de los Caballeros, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos desalojados por riesgo de inundaciones en La Bazana y Valuengo, pedanías de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, podrán volver este viernes a sus hogares con un preaviso de evacuación que podría producirse "en cualquier momento".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura en funciones, Abel Bautista, ha informado de que se ha adopyado esta decisión tras recibir un informe de la presa de Valuengo que indica que, en este momento, hay "suficiente margen" como para que estos 700 vecinos puedan volver a sus casas, aunque con un preaviso de evacuación.

De esta forma, Bautista ha destacado que, según las condiciones actuales, hay un "tiempo razonable de reacción" para poder preparar una nueva evacuación si fuera necesaria, por lo que ha insistido en que se deberá estar atentos a la posible evolución meteorológica, ya que la experiencia dice que cambia "mucho" a lo largo del día.

Por ello, y en función de la "situación de seguridad" que existe en la actualidad, se permite el regreso de los vecinos de La Bazana y Valuengo, que deben estar preparados para la evacuación "en cualquier momento, incluso también de la noche".

Además, el consejero ha reseñado que no se descarta "ni mucho menos" que se produzca esa nueva evacuación, ya que, de hecho, hay una "alta probabilidad" de que en la tarde de este sábado se produzca en base a la cantidad de agua que va a llover.

En este sentido, y ante la posibilidad de que tengan que ser evacuados de nuevo, el consejero en funciones ha incidido en que los vecinos de estas dos pedanías podrán elegir si regresar o continuar desalojados.

(Más información en Europa Press)