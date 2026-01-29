Los vecinos desalojados de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa regresan "con alegría" e "incertidumbre"

Imagen de las Casas Aisladas, en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 350 vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, pedanías de Badajoz, han podido regresar este jueves a sus viviendas tras la evacuación preventiva por la crecida del río Gévora y su afluente, el Zapatón, así como por la situación del embalse de Villar del Rey.

Un retorno que ha sido recibido "con mucha alegría" e "incertidumbre", según ha explicado Antonio Sucuenca, uno de los vecinos afectados.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Sucuenca, residente en las Casas Aisladas de Valdebótoa, ha calificado la situación vivida como "muy alarmante" y ha recordado que estos episodios obligan a "tener que salir, hacer maletas" y a movilizar a los animales, que "son parte de la familia".

Así, el vecino ha indicado que, en esta ocasión, la evacuación ha sido "un ir y volver", y el río "se ha comportado". Además, ha destacado la actuación de los servicios de emergencia, que avisaron "con mucha antelación", lo que permitió realizar una evacuación "correcta y tranquila".

Además, Sucuenca ha asegurado que el regreso a las viviendas se ha producido "con la tranquilidad" transmitida tanto por el Ayuntamiento de Valdebótoa como por el de Badajoz, que han garantizado un retorno "con seguridad". "Estamos muy contentos de volver a nuestra casas", ha añadido.

"SE VIVE CON INTRANQUILIDAD"

Por su parte, Francisco Javier Escalera, vecino de las Casas Aisladas de Gévora, ha relatado que la situación de alerta comenzó la tarde previa al desalojo y que, en torno a las 22,00 horas, la Guardia Civil les dijo que se tenían que ir y "no podían aguantar más tiempo", por lo que se trasladó a casa de su hijo, donde permaneció "hasta esta mañana".

"Se vive con intranquilidad, no sabes lo que puede pasar", ha afirmado Escalera, quien ha recordado situaciones anteriores donde "cogió el agua por encima de las ventanas" de la vivienda. "Todos los años pasa tres o cuatro veces. Es un trastorno para las familias", ha lamentado.

"Creo que ni los cauces de los ríos están limpios, ni llevan un control adecuado", ha considerado este vecino.

"EN ESTE MOMENTO REINA LA NORMALIDAD"

Por su parte, el alcalde pedáneo de Valdebótoa, Francisco José Elías, ha calificado el episodio como "dramático" debido a las previsiones iniciales de fuertes lluvias, aunque finalmente el volumen de agua "no fue tanta", pero hubo que desalojar viviendas por "prevención".

"Hubo gente que al principio se resistió un poco, pero luego salió sin problemas y muy bien", ha puntualizado.

Además, Elías ha detallado que se activó un dispositivo de seguridad con efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Cruz Roja, y que el nivel de agua "tendía a bajar" a última hora de la noche. No obstante, el acceso a viviendas no se permitió hasta primera hora de esta mañana.

"En este momento, reina la normalidad", ha concluido.