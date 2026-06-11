Vecinos de Suerte de Saavedra de Badajoz protagonizan un altercado con la Policía que acaba con un detenido

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la barriada de Suerte de Saavedra de la ciudad de Badajoz han protagonizado un altercado con la Policía Nacional este jueves, día 11, y que se ha saldado con un detenido y varios agentes heridos.

La errónea interpretación de que podría acudir a la zona el detenido por la muerte del hombre de 32 años desaparecido el pasado domingo y cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde de este miércoles, podría ser el detonante de esta reacción violenta, según indican a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes continúan la tarde de este jueves desplegados en torno al local que regentaba el presunto autor del crimen, mientras la situación está "más tranquila" tras desplazarse hasta el lugar "muchas" unidades de Badajoz y de otras localidades, después de los vecinos se hayan "agolpado" y se haya producido un "enfrentamiento" con la Policía y "algunos" vecinos de la zona.

Así, "está todo tranquilo", la gente "se ha calmado un poco", y los agentes se mantienen desplegados y realizando gestiones en el local en cuestión. En cualquier caso, fuentes policiales consultadas han desmentido que no estará presente el detenido por la presunta "muerte homicida", motivo que podría ser el "detonante" del altercado.

Además de tranquilizar la situación, la policía está también guardando la seguridad de todos los ciudadanos en un barrio en el que, además las personas que les "atacan", también otros vecinos viven "tranquilamente", han explicado, junto con que, además de dicho "enfrentamiento", ya se mantenía la seguridad en la zona desde que este miércoles se encontrara el cuerpo, aunque se ha tenido que ver incrementada a raíz del mismo.

Finalmente, la Policía Nacional confirma que ha habido un detenido y policías heridos, aunque sin poder precisar el número de afectados.