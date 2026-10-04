Vecinos de Valverde de la Vera alertan de la entrada de agua en el patio de una vivienda próxima al río

El agua entra en una vivienda de Valverde de la Vera a causa de las lluvias de las últimas horas, a 4 de octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL

Se han desplazado los bomberos para extraer agua, así como efectivos de la Guardia Civil para supervisar la zona y garantizar la seguridad

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han intervenido este domingo en una emergencia que se ha producido en Valverde de la Vera, donde varios vecinos han avisado por la entrada de agua en la cochera y el patio de una vivienda situada en las proximidades del río.

La entrada del agua se ha producido como consecuencia de las lluvias registradas en la zona durante las últimas horas, según han informado fuentes del instituto armado.

Tras recibir el aviso, los efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar. También se han movilizado efectivos del cuerpo de bomberos, que han trabajado en la extracción del agua acumulada en la vivienda.

La Guardia Civil permanece en lugar supervisando la zona para garantizar la seguridad.

El norte de la provincia de Cáceres se mantiene en alerta naranja por lluvias hasta las 22,00 horas, así como la provincia de Badajoz. Las zonas de Tajo, Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez permanecen en alerta amarilla.