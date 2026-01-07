Las Vegas del Guadiana, el Tajo y Alagón y la Meseta Cacereña estarán este jueves en aviso amarillo por niebla

Alerta amarilla por niebla para el 8 de enero - AEMET

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de las Vegas del Guadiana, y las cacereñas del Tajo y Alagón y la Meseta Cácereña permanecerán este jueves, 8 de enero, en aviso amarillo por niebla.

En concreto, el aviso amarillo por niebla se activará a las 00,00 horas de este jueves, 8 de enero, y permanecerá vigente hasta las 12,00 horas, cuando la visibilidad se reducirá a 200 metros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).