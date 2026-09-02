Las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Mujer dándose aire con un abanico en plena ola de calor en un parque. - JOSE MIGUEL SANCHEZ/ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo ante el riesgo de altas temperaturas en las zonas de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres.

En concreto, los avisos permanecerán en vigor entre las 13,00 y las 21,00 horas por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 38 grados en las Vegas del Guadiana y los 36 en Villuercas y Montánchez.

En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas y el calor pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Córdoba, Jaén y Sevilla llegarán al nivel naranja por altas temperaturas.

El resto de avisos por calor se dan en Cádiz, Granada y Huelva; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; y Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste.

Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Granada y Jaén; Teruel; Noroeste de Murcia; y Castellón; y sólo por tormentas en Albacete.

(Más información en Europa Press)