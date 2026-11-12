Una veintena de bandas emergentes participarán en un festival homenaje a Robe Iniesta el 15 de mayo en Plasencia

Cartel del II Homenaje Oficial a Robe Iniesta en Plasencia - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flores Amarillas, apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, anuncia la celebración de su segunda edición el próximo 15 de mayo en Plasencia, una fecha elegida en recuerdo de Roberto Iniesta, nacido un 16 de mayo en esta localidad cacereña.

La primera edición se celebró coincidiendo con el aniversario de su nacimiento pero el festival establece a partir de ahora como fecha de celebración el sábado más cercano al 16 de mayo, manteniendo así el vínculo con una fecha "tan especial" para el artista y su legado.

Más allá del homenaje, el festival nace con una vocación de dar visibilidad y oportunidades a las bandas emergentes, siguiendo una filosofía que Roberto Iniesta representó durante toda su carrera.

El Festival Flores Amarillas es una iniciativa cultural sin ánimo de lucro, nacida desde el compromiso con la música, la cultura y el reconocimiento a la figura de Roberto Iniesta. Por ello, todos los conciertos serán de acceso gratuito, con el propósito de acercar la música a todo el mundo y hacer de esta celebración un encuentro cultural abierto a la ciudadanía, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Para esta segunda edición, el festival contará con veinte bandas emergentes, que serán seleccionadas mediante un concurso.

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