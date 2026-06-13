Una veintena de jóvenes participa durante todo el curso en el programa de corresponsales Radar Joven del IJEX

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), María José Tovar, asiste al encuentro final del programa Radar Joven, en el albergue juvenil 'Nuestra Señora de Guadalupe' en Valencia de Alcántara, a 13 de junio de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), María José Tovar, ha asistido este sábado al encuentro final del programa Radar Joven, en el que 22 jóvenes de toda la región han ejercido durante todo el curso como corresponsales juveniles.

El encuentro se ha realizado en el albergue juvenil 'Nuestra Señora de Guadalupe' en Valencia de Alcántara (Cáceres). Durante su intervención, Tovar ha trasladado a los jóvenes su felicitación por el esfuerzo realizado a lo largo de todo el programa y ha destacado el valor de su implicación.

El programa Radar Joven ha desarrollado a lo largo del curso un completo itinerario formativo combinando sesiones online impartidas por el propio IJEX con módulos a cargo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), junto con encuentros presenciales en los que el grupo ha trabajado de manera intensiva diferentes contenidos.

Según ha explicado la responsable del instituto, durante varios meses se han impartido diferentes formaciones 'online' centradas, especialmente, en saber distinguir lo que es información veraz de aquellas 'fake news' que hoy están puestas por desgracia el día".

"Se ha trabajado de manera coordinada con jóvenes de distintas localidades de nuestra comunidad autónoma y la finalidad de este proyecto es darles información, información veraz, información contrastada y sobre todo información cercana a los jóvenes para que puedan trasladar a su grupo de iguales en sus respectivas localidades y que sean capaces de saber comunicar todas aquellas herramientas y oportunidades que desde el Instituto de la Juventud se les ofrecen" ha explicado María José Tovar.

El objetivo, ha señalado, es que los jóvenes sepan tener "criterio propio" para seleccionar la información que quieren transmitir tanto en el ámbito familiar como en su grupo de iguales. "Creo que es un proyecto bastante innovador y en enriquecedor para nuestros jóvenes y para nuestra región" ha comentado, según traslada la Junta de Extremadura en un comunicado.

Tovar ha felicitado personalmente a cada uno de los corresponsales que forman parte de esta primera edición de Radar Joven por haber demostrado "un compromiso ejemplar" y haber aprendido a analizar la información "con sentido crítico", así como adquirir herramientas que "serán muy útiles tanto a nivel personal como profesional".

Durante su visita, la directora general ha animado a los participantes a seguir formando parte activa de la red de corresponsales juveniles y ha subrayado el compromiso de la Junta de Extremadura con la formación, la participación y el empoderamiento de los jóvenes extremeños.

"Radar Joven es un ejemplo de cómo, desde el IJEX, trabajamos para que los jóvenes tengan voz propia, sepan detectar la desinformación y se conviertan en agentes activos dentro de sus comunidades. Seguiremos apostando por programas como este, que acercan a la juventud extremeña a la participación real", ha concluido la directora general.

SESIONES FORMATIVAS Y ENCUENTROS PRESENCIALES

Entre noviembre y mayo, el IJEX ha desarrollado seis sesiones formativas 'online' en las que se ha presentado el papel del corresponsal juvenil y los valores de la juventud, el funcionamiento y programas del Instituto de la Juventud de Extremadura como el VIII Plan de Juventud, los programas europeos de movilidad como DiscoverEU, Eurodesk y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, técnicas de 'storytelling', el programa Verano IJEX, los cursos de monitor de ocio y tiempo libre y los albergues juveniles y , por último, cultura audiovisual y creación de contenidos.

De manera complementaria, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha impartido tres bloques formativos, con dos sesiones cada uno, dedicados a la participación adolescente y juvenil, la información juvenil y las habilidades prácticas, y la información y la desinformación.

El programa ha incluido cuatro encuentros presenciales que han permitido al grupo profundizar en los contenidos trabajados de forma 'online'.

El primero, celebrado del 21 al 23 de noviembre, estuvo dedicado al conocimiento y la cohesión del grupo y a la presentación del proyecto como corresponsales. El segundo, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, abordó la participación adolescente y juvenil. El tercer y cuarto encuentro se centraron, respectivamente, en información juvenil y habilidades prácticas, y en información y desinformación, contenidos que se cerraron con el encuentro final celebrado este sábado.