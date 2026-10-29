Las ventas del comercio minorista caen en Extremadura un 0,7% en septiembre

Archivo - Una mujer mete la compra en el maletero de su vehículo tras salir de un supermercado - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual en Extremadura del 0,7 por ciento en septiembre, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista ha crecido en la comunidad extremeña en septiembre un 0,6 por ciento interanual.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 1,6 por ciento en septiembre, su mayor retroceso en casi cuatro años, concretamente desde noviembre de 2022.

Con este descenso interanual, que amplía en cinco décimas el experimentado en agosto, la facturación del comercio minorista encadena tres meses de tasas negativas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación han bajado un 0,3 por ciento, mientras que las del resto de productos han aumentado un 0,4 por ciento interanual, con descensos del 8,4 por ciento en equipo personal y avances del 4,2 por ciento en equipo del hogar y del 2,8 por ciento en salud.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio han bajado un 6,8 por ciento en el noveno mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, las pequeñas cadenas, las grandes superficies y las empresas unilocalizadas han recortado sus ventas en septiembre un 2,1 por ciento, un 0,7 por ciento y un 0,3 por ciento interanual, respectivamente. Por contra, las ventas han subido en el comercio electrónico (+1,7%) y en las grandes cadenas (+1,3%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista ha bajado un 1,4 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este descenso, se encadenan también tres meses de tasas negativas.

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