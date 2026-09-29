Las ventas del comercio minorista crecen un 2,1% en agosto en Extremadura en tasa interanual

Archivo - Un cartel de rebajas en un escaparate en una calle comercial de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID/MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las ventas del comercio minorista han crecido un 2,1 por ciento en agosto en Extremadura en tasa interanual, entre los mayores aumentos del país.
Mientras, a nivel nacional, las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 1,1 por ciento en agosto, tasa ocho décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista ha bajado un 0,4 por ciento en agosto en España en relación al mismo mes de 2025.
En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista han aumentado un 0,3 por ciento en el país, tasa superior en 1,3 puntos respecto al mes anterior.
En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista ha retrocedido en agosto un 0,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, similar al dato registrado en julio.
En concreto, el mayor aumento de las ventas del comercio minorista en agosto se ha registrado en Ceuta (+5,8 por ciento), seguido de Castilla-La Mancha (+3,3 por ciento); Murica (+3,2 por ciento); Melilla (+3 por ciento); Galicia (+2,8 por ciento); Aragón (+2,6 por ciento); y Extremadura (+2,1 por ciento).
A continuación se sitúan País Vasco (+1,5 por ciento); Navarra (+1,1 por ciento); Cantabria (+0,8 por ciento); Madrid (+0,6 por ciento); Canarias (+0,6 por ciento); y La Rioja (+0,1 por ciento).
Con tasas negativas de las ventas de comercio minorista se sitúan, a su vez, Castilla y León (-0,2 por ciento); Andalucía (-0,7 por ciento); Asturias (-1,5 por ciento); Comunidad Valenciana (-2,6 por ciento); Baleares (-2,7 por ciento); y Cataluña (-6,3 por ciento).