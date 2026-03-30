Las ventas del comercio minorista crecieron un 2,2% en febrero en Extremadura, por encima de la media nacional

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MÉRIDA/MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista crecieron un 2,2 por ciento en Extremadura en febrero en comparación con el mismo mes de 2024, dos décimas superior a la media nacional (2%), mientras que el empleo en el sector creció un 1,6%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las ventas crecieron un 4% en la comunidad, también por encima de la media nacional (2,9%).

Y en cuanto al empleo en el sector, la subida interanual del 1,6% registrada en Extremadura fue muy superior al incremento experimentado a nivel nacional, del 0,7%. Tan solo dos comunidades, Asturias (2,9%) y Murcia (1,7%) registraron avances superiores al de la comunidad.

En términos mensuales, esto es comparando con enero, la ocupación en el sector minorista en la comunidad autónoma disminuyó un 0,4%, la mitad que en el conjunto del país, donde cayó un 0,8%.

Estos datos hacen que en el acumulado hasta febrero, el empleo en el sector haya registrado un aumento del 1,1%, por encima de la media nacional, que fue del 0,8%.

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