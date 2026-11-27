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MADRID/MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han subido un 0,4 por ciento en octubre en Extremadura en tasa interanual, frente al descenso del 0,9 por ciento acumulado a nivel nacional, según informa el Instituto Nacional de Estadística.

Mientras, a nivel nacional las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior.

Con el descenso interanual de octubre, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas en España.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación han subido un 2%, mientras que las del resto de productos han aumentado un 1,2% interanual, sin variación (0%) en equipo personal y avances del 1,4% en equipo del hogar y del 2,5% en salud.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio han bajado un 12,5% en el décimo mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, el comercio electrónico ha recortado sus ventas en octubre un 0,9% interanual y las empresas unilocalizadas no experimentaron variación (0%). Por contra, las ventas han subido en las grandes superficies (+3,5%), las grandes cadenas (+3,4%) y las pequeñas cadenas (+0,9%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista ha bajado un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este descenso, se encadenan también cuatro meses de tasas negativas.

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