Las ventas del sector servicios suben un 5,6 por ciento en octubre en Extremadura en tasa interanual

MADRID/MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del sector servicios han subido un 5,6 por ciento en octubre en Extremadura en tasa interanual, por encima del 4,7 por ciento de incremento registrado a nivel nacional.

En concreto, a nivel estatal el sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 4,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas en el país.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio ha elevado sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios han facturado un 5,4% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos ha registrado un incremento interanual de su facturación del 8,2%, mientras que el comercio mayorista ha elevado sus ventas un 2,8% y el minorista, un 5,8 por ciento.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se han dado en las actividades inmobiliarias (+10,7%) y en información y comunicaciones (+6,9%), seguido de la hostelería y las actividades administrativas (+4,8% en ambos casos), transporte y almacenamiento (+4,6%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,1 por ciento).

Dentro de la hostelería, que se ha visto impulsada por la temporada de verano, los servicios de comidas y bebidas han elevado su facturación en octubre un 4,9% interanual, mientras las ventas de los servicios de alojamiento han aumentado un 4,6 por ciento.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se ha incrementado un 3,7% en octubre en tasa interanual, porcentaje 1,7 puntos inferior al de septiembre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 19 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, han bajado un 0,9%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024.

En los diez primeros meses del año, la facturación del sector servicios se ha incrementado una media del 4,7%, destacando el avance de los servicios de información (+19,2%) y el descenso en programación y emisión de radio y televisión (-1,9 por ciento).

EL EMPLEO ACELERA Y SUBE UN 1,2%

El empleo creado por el sector servicios ha subido un 1,2% en el décimo mes del año respecto a octubre de 2024, tasa una décima superior a la registrada en septiembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo ha crecido en octubre un 1,2% interanual, mientras que en los otros servicios ha aumentado un 1,4 por ciento. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo han registrado las actividades administrativas (+2,3 por ciento).

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos ha incrementado su plantilla un 1,4% interanual en octubre, mientras que el comercio minorista y el mayorista la han elevado, en ambos casos, un 0,9 por ciento.

SÓLO GALICIA RECORTA SUS VENTAS

Todas las comunidades autónomas, salvo Galicia, han elevado la cifra de negocios del sector servicios en octubre de este año en relación al mismo mes de 2024.

Los mayores repuntes se han dado en Navarra (+7,4%), La Rioja (+7,2%) y Aragón (+6,5%), mientras que los incrementos interanuales más moderados los han registrado Cantabria (+2,7%) y Andalucía (+3%). El único retroceso de las ventas se lo ha anotado Galicia, con un descenso interanual del 0,4 por ciento.

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios se ha incrementado en octubre en todas las regiones en tasa interanual.

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los han registrado Baleares (+2,6%), Canarias (+2,4%) y Navarra (+2,3 por ciento).