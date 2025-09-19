Las ventas del sector servicios suben un 8,5% interanual en julio en Extremadura y el empleo crece un 0,2%

Archivo - Un camarero atendiendo una mesa en una terraza de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Extremadura aumentó su facturación un 8,5 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, un incremento 3,8 puntos más que la media nacional, que fue del 4,7 por ciento.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,1 por ciento en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 1,4 puntos menos que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios aumentó un 0,2 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior.

Con estos datos, Extremadura, con un aumento del 8,3 por ciento en su facturación, se sitúa como la segunda región, tras Canarias (+8,7%), en la que más crece la facturación, seguida de Baleares (+8,3%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 16 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 5,2% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 3,9% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 12,3%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 4,1% y el minorista, un 4,8%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en la hostelería y las actividades profesionales, científicas y técnicas (+5% en ambos casos) y en transporte y almacenamiento (+4,7%), seguido de las actividades administrativas (+4%) y de información y comunicaciones (+2,5%). Por contra, las actividades inmobiliarias recortaron su facturación un 1,3% interanual en julio.

Dentro de la hostelería, que se vio impulsada por la temporada de verano, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en julio un 4,1% interanual, mientras las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 6,3%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 4,3% en julio en tasa interanual, porcentaje 1,6 puntos inferior al de junio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 16 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,2%, registrando así su primer descenso mensual desde el pasado mes de noviembre, cuando cayeron un 0,3%.

En los siete primeros meses del año, la facturación del sector servicios se incrementó una media del 4,5%, destacando el avance de los servicios de información (+19,1%) y el descenso en programación y emisión de radio y televisión bajó un 2,1%.

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,4% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en junio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció en julio un 1,6% interanual, mientras que en los otros servicios aumentó un 1,4%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo registraron las actividades administrativas (+2,1%) y transporte y almacenamiento (+2,3%).

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 1,9% interanual en julio, por encima del aumento del comercio mayorista (+0,8%), pero por debajo del experimentado por el comercio minorista (+2%).

LAS VENTAS SUBEN EN TODAS LAS COMUNIDADES, CON CANARIAS A LA CABEZA

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios en julio de este año en relación al mismo mes de 2024.

Los mayores repuntes se dieron en Canarias (+8,7%), Extremadura (+8,3%) y Baleares (+8,3%), mientras que los más moderados los registraron Galicia (+3,1%) y Comunidad Valenciana y Cataluña (+3,2% en ambos casos).

En cuanto al empleo, el personal ocupado también se incrementó en julio en todas las regiones en tasa interanual.

Los mayores avances de la ocupación en el sector servicios los registraron Baleares (+3,4%), Navarra (+3,2%) y Canarias y Madrid, que registraron en ambos casos un repunte interanual del empleo del 2,2%.