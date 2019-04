Víctor Píriz (PP) defiende que los debates electorales deberían estar "legislados" y ser "obligatorios"

Publicado 22/04/2019 12:24:50 CET

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Víctor Píriz, ha defendido que los debates electorales deberían estar "legislados" y ser "obligatorios" para que los políticos puedan "confrontar" con otras formaciones su "proyecto para el futuro" de los ciudadanos.

Este planteamiento evitaría, según ha explicado que pueda volver a ocurrir como con el socialista Pedro Sánchez ahora quien, a su juicio, "ha rehuido" un "cara a cara" con el 'popular' Pablo Casado y ha sido "llevado a rastras" a los debates electorales "porque no quiere debatir".

Tras incidir así en que a su juicio hay que estar "contentos" de que se celebre un debate, teniendo en cuenta que a Pedro Sánchez se le ha "llevado a rastras al debate" porque "no quiere debatir, no lo ha querido nunca", ha advertido de que el candidato socialista "le gusta escucharse a sí mismo pero no le gusta escuchar a los demás".

En la misma línea, y en concreto sobre el debate electoral de este lunes en RTVE, Víctor Píriz ha ahondado en que durante el mismo Casado "le va a explicar en persona" a Sánchez que "la España que él (el socialista) pinta no es la España real, no es la España que todos" ven "en la calle".

"Hoy (Pedro Sánchez) va a tener que escuchar cosas que no le gusten, y esperamos que las asuma y que sea capaz de digerirlas, porque la España que él pinta no es la España real, no es la España que todos vemos en la calle, y es la España que hoy Pablo Casado le va a explicar en persona", ha indicado Píriz a preguntas de los medios durante una visita este lunes al Centro Plena Inclusión en Mérida (Badajoz).

En dicha visita, Píriz ha estado acompañado de la candidata número 2 del PP al Congreso por Badajoz, Teresa Angulo; y de la candidata 'popular' a la Alcaldía de Mérida, Pilar Nogales.

DOS MODELOS

En la misma línea, el cabeza de lista del PP al Congreso por Badajoz ha dicho que espera que en el debate electoral de este lunes "quede claro que hay dos modelos únicamente de país que están en juego el domingo: el modelo del PSOE y el modelo del PP".

"No hay más opciones este domingo, no hay más opciones... se puede votar a otros partidos pero sólo hay dos opciones de gobierno, la del PSOE y la del PP", ha afirmado Píriz, quien ha añadido que "todo el voto que no sea de centro derecha al PP va a ser un voto perdido, va a ser un voto que no va a servir para mejorar España... al revés, va a servir para que Pedro Sánchez se mantenga y se perpetúe cuatro años en La Moncloa", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que "hoy y mañana van a ser dos días importantes porque se van a poner esos dos modelos (del PP y del PSOE) en juego, a la cara y en la misma sala y debatiendo".

DISCAPACIDAD

Por otra parte, Víctor Píriz ha incidido en que el PP ha "demostrado" en sus tareas de gobierno su "sensibilidad especial" con las personas con discapacidad, y ha subrayado que en el programa electoral del partido se contempla como "medida estrella" la articulación de una nueva ley para la inclusión laboral de personas con discapacidad, toda vez que este colectivo "tiene que tener exactamente las mismas oportunidades" que cualquier persona.

Dicha norma, según ha desgranado, incluiría medidas fiscales para que el colectivo pueda incorporarse de una manera "más fácil" al mundo laboral, así como un incremento en la reserva de plazas en las ofertas públicas de empleo para las personas con discapacidad, y otras medidas de acceso a vivienda pública.

Al mismo tiempo, Píriz ha incidido en que el PP propone una "libertad de elección de centros" para los padres de personas con discapacidad, "ya sea un centro habilitado o un centro especial o un centro normal habilitado".

En este sentido, ha explicado también que su partido aboga por que en los centros normales habilitados haya un "número suficiente" de profesores "preparados" para "atender convenientemente" a las personas con discapacidad".

CAMPAÑA "PUERTA A PUERTA"

A su vez, la candidata número 2 del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Teresa Angulo, ha defendido la ruta "pueblo a pueblo, puerta a puerta" y con reuniones con distintos colectivos que está desarrollando su partido, bajo el planteamiento de que la forma de hacer política "a lo largo de todo el año, haya o no haya elecciones, es la de conocer de primera mano cuáles son las necesidades, las preocupaciones, las inquietudes que tienen los extremeños" para intentar solucionarlas, ha dicho.

Así, ha incidido como "diferencia fundamental" entre el PP y otros partidos en que el suyo lleva "miles de kilómetros recorridos" en una tarea de "tener los pies en la tierra y de conocer los pueblos y vecinos de primera mano".

"La voz que los candidatos llevemos a Madrid es la voz de la realidad, de conocer los problemas de los ciudadanos extremeños de primera mano", ha espetado Angulo, quien ha subrayado que su partido "no" hace "política de despachos".

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Mérida, Pilar Nogales, durante la visita este lunes al Centro de Plena Inclusión en la capital extremeña, ha incidido en que para su partido las personas con discapacidad "tienen una importancia vital". "Nosotros siempre trabajamos con políticas de integración, con políticas de inclusión", ha espetado.

Tras la visita a Plena Inclusión, tanto Víctor Píriz como Teresa Angulo como Pilar Nogales se desplazarán a la empresa 'Rograsa' en Mérida. Se trata de una empresa dedicada a la recogida de residuos de aceite y su reutilización "con una calidad y una sujeción a las normas medioambientales que están incluidas en todos los estándares", ha dicho Nogales.