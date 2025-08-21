El VII Festival Internacional de Teatro Cla-cón vuelve a Hoyos (Cáceres) con un homenaje a El Bola

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino; la diputada provincial María Toscano; el alcalde de Hoyos, Óscar Antúnez, y el director del Festival Cla-cón , Javier Uriarte. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Se celebra del 3 al 7 de septiembre con seis representaciones, una de ellas para público infantil

CÁCERES, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Cla-cón vuelve a la localidad serragatina de Hoyos (Cáceres) en su séptima edición con una programación que incluye seis representaciones teatrales, del 3 al 7 de septiembre, una de ellas para público infantil y otra que rendirá un homenaje a El Bola, actor del grupo LaBotika, que vivió sus últimos años en la localidad.

Como novedad, esta edición contará con una jornada más, de manera que el telón se subirá el miércoles, 3 de septiembre, con la propuesta de Z Teatro (Extremadura), que presenta 'Un Bululú para Bola', un homenaje a Juan Manuel Domínguez (El Bola), que tendrá lugar a las 21,30 horas, en e parque de la Casa Castillo.

El jueves, 4 de septiembre, le llegará el turno a la compañía portuguesa Peripecia Teatro, que presentará el montaje 'Iberia', en la plaza de la Constitución. El viernes, día 5, Karlik Danza Teatro pondrá en escena 'Y fuimos héroes', mientras que la propuesta para público familiar se podrá disfrutar el sábado, 6 de septiembre, con La Escalera de Tijera (Extremadura) y su 'Sos y Ego', a las 12,00 horas en el atrio de la iglesia.

Ese mismo sábado, a las 21,30 horas, la compañía madrileña Factoría Teatro representará 'El Celoso', y el domingo, día 7, Poniente Teatro de Salamanca, escenificará la obra 'Enigma Shakespeare'.

El aforo de las representaciones teatrales es aproximadamente de 300 personas y el precio de las entradas de 6 euros (excepto la familiar que es gratuita). Existe también un bono de 20 euros para poder asistir a todas las representaciones.

Todo ello se ha dado a conocer este jueves en una rueda de prensa a la que han asistido la diputada provincial María Toscano; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; el alcalde de Hoyos, Óscar Antúnez, y el director del Festival Cla-cón, Javier Uriarte, de la Compañía Z Teatro.

TEATRO DE CALIDAD

Así, Hoyos se prepara para vivir el teatro de calidad en el entorno de su Conjunto Histórico-Artístico, con este festival que busca vincular el desarrollo cultural local, de la comarca de la Sierra de Gata y de Extremadura, con un desarrollo económico y de participación ciudadana.

En su intervención, Toscano ha recordado que la Diputación Provincial de Cáceres, apoya esta propuesta cultural con 14.000 euros y que se encuentra enmarcada en el proyecto Parque Cultural Sierra de Gata.

"Hablamos de una propuesta nacida en el territorio que repercute en la economía local y de la comarca en su conjunto y busca unir lazos con Portugal a través de la cultura. Esta es la forma de generar oportunidades, proyectar nuestro entorno rural y fomentar que las personas no se marchen de nuestros pueblos", ha recalcado.

Toscano ha recordado que hace 10 años, en 2015, Hoyos y la Sierra de Gata se vieron asolados por un incendio devastador para esta comarca. "Traigo a colación todo esto como un mensaje de esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Aunque resuenen en nuestras cabezas algunas cuestiones que deberían haberse cambiado y superado radicalmente, el aprendizaje es que seguimos ahí y que podemos reponernos, que la gente está dispuesta a ello y que las administraciones, a todos los niveles, debemos estar ahí para hacer posible que todo esto ocurra lo antes posible", ha subrayado.

Y es que, como ha indicado, hoy día la Sierra de Gata es un espacio vivo, con una amplia y rica oferta turística, cultural, gastronómica y patrimonial y este festival, nacido en 2018, es un ejemplo de ello.

Por su parte, el director del festival ha desgranado la programación de esta séptima edición y ha resaltado la "calidad de las obras" y el respeto "máximo" de las personas que asisten a las representaciones.

Además, al igual que en la edición anterior, habrá un espacio para la formación con el taller 'Del Juego al Bufón', impartido por Luis F. Jiménez, director, actor y fundador del Festival de Teatro Don Quijote de París. Este curso se desarrollará en la Casa de Cultura de Hoyos del 4 al 7 de septiembre, en horario de mañana.