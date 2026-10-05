El VII Otoño Literario de Cáceres programa 24 presentaciones de libros en octubre y noviembre

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto a algunos de los escritores que participarán en el VII Otoño Literario de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha organizado una nueva edición del Otoño Literario, que incluye un total de 24 presentación de libros, desde el 7 de octubre y hasta el 28 de noviembre, con la participación de 12 escritores y 12 escritoras que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus obras en cuatro espacios culturales de la ciudad.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado este lunes la programación que se desplegará en presentaciones en el Palacio de la Isla, la Biblioteca Pública, el Ateneo, Los 7 Jardines o El Rincón de Pensar.

Suárez ha resaltado que la respuesta recibida en esta convocatoria "demuestra que existe interés por formar parte de este proyecto y que Cáceres es un lugar atractivo para presentar nuevas publicaciones y compartir experiencias literarias".

"Un dato que nos anima a seguir trabajando, porque Cáceres es una ciudad que apuesta por la cultura, apoya la creación literaria y ofrece oportunidades a escritores y escritoras para compartir su trabajo con los lectores", ha resaltado.

El objetivo de este Otoño Literario es "acercar la literatura a la ciudadanía y convertir distintos espacios de Cáceres en lugares de encuentro entre autores y lectores, y sobre todo dar difusión a las obras que se hacen en nuestra ciudad".

"Queremos que los libros salgan de las estanterías y que las historias, las ideas y las reflexiones que contienen encuentren nuevos públicos", ha incidido, "por eso, esta iniciativa apuesta por llevar las presentaciones a diferentes espacios culturales de la ciudad, favoreciendo la colaboración público-privada, la participación y haciendo que la literatura esté cada vez más presente en la vida cotidiana de Cáceres".

El Otoño Literario se diseña también como una oportunidad para dar cabida a autores y editoriales que no han podido presentar sus obras durante la Feria del Libro. "Queremos ampliar las oportunidades, dar visibilidad al talento literario y ofrecer un espacio a la diversidad de géneros, temáticas y estilos que enriquecen el panorama editorial", ha incidido el edil.

Así, las propuestas permitirán disfrutar de diferentes voces y perspectivas, y, dentro de ese calendario, se volverá a dedicar una jornada al Día de las Escritoras, el próximo 19 de octubre, para sumarse a una iniciativa que impulsa la Biblioteca Nacional con el objetivo de reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y dar visibilidad a sus obras.

Suárez ha incidido en que la Concejalía de Cultura trabaja para ofrecer "una programación cultural abierta, diversa y accesible". Una cultura que no se limite a los grandes eventos, sino que también apueste por iniciativas que, como esta, crean comunidad, fomentan el pensamiento y contribuyen a enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad", ha dicho.

PROGRAMACIÓN

La programación de este VII Otoño Literario se inicia este miércoles, 7 de octubre, con Pablo Monge Holgado que presenta El ayudante de piedra en el Palacio de la Isla, a las 18,30 horas. Se trata de un cómic que relata una historia de misterio, aventura y acción histórica ambientada en Cáceres.

El proyecto nace como una serie de cómic por capítulos, dirigida a todos los públicos, con la intención de acercar la lectura física, el patrimonio y la historia de Cáceres también a jóvenes, familias y lectores que puedan sentirse atraídos por una obra visual, breve y cercana a la ciudad.

El ayudante de piedra narra la historia de Martín de la Calleja, un humilde ayudante de escribano en el año 1600 en Cáceres, que recibe por error una carta sellada que varias casas poderosas desean recuperar a cualquier precio.

Lo que parecía un simple encargo lo arrastra a patios cerrados, callejones, archivos y secretos familiares que la ciudad lleva décadas ocultando. En una ciudad de piedra, escuchar puede ser más peligroso que hablar.

La programación continuará el 15 de octubre con la obra Mitos y creencias extremeñas de Israel J. Espino, y también pasarán por este Otoño Literario autores como Álvaro Vázquez, Bárbara Iglesias, Cora Ibáñez, Alberto Navalón o Angel Barra, quien presentará el 28 de octubre, un callejero muy peculiar de Cáceres.

Otros autores que presentarán sus obras son Francisco Vázquez, Hugo Escribano, Rubén Núñez, Rosa Morgado, León Bustamante y Marta y Déborah Moreno, entre otros nombres.