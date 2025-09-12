Villafranca de los Barros presenta su candidatura a Ciudad Española del Vino 2026

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha presentado su candidatura oficial para convertirse en Ciudad Española del Vino 2026, reconocimiento que concede la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin).

La propuesta busca poner en valor la "excelencia vitivinícola, cultural y social" de Villafranca y de toda la comarca de Tierra de Barros. Así, la concejala de Agricultura, Marián Vicente Fernández, ha subrayado la "importancia de los medios de comunicación en la construcción de la identidad y la proyección de un pueblo".

Una labor con la que dan voz a las tradiciones, difundiendo las vendimias y acompañando "los grandes hitos de la historia reciente de Villafranca y Tierra de Barros", ha destacado Fernández, en una nota de prensa.

La edil ha solicitado también el respaldo y adhesión de los medios a esta candidatura, convencida de que su apoyo será un "altavoz decisivo para situar a Villafranca en el lugar que merece".

La concejala ha agradecido la "consideración mostrada" y ha avanzado que el ayuntamiento queda a la espera de recibir las cartas firmadas del acuerdo, que forman parte del expediente oficial a presentar el próximo 15 de septiembre ante Acevin.